Tempestivo l’intervento dei Carabinieri: sventato un furto con spaccata

Misterbianco (CT). Capillarità di presenza sul territorio e pronta risposta operativa hanno consentito, ai Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, di sventare un furto con scasso negli uffici di un impianto di distribuzione carburanti sito al km. 69 della S.S. 417.

Erano le 04.00 circa quando la pattuglia di militari della locale Tenenza, impegnata in un servizio notturno perlustrativo del territorio, ha ricevuto l’allarme dalla centrale operativa di un furto – ancora in atto in quel momento – con il metodo della cosiddetta “spaccata”.

I militari sono giunti immediatamente sul posto sorprendendo i malviventi che, alla loro vista, sono balzati su una Alfa Romeo Giulietta dandosi precipitosamente alla fuga.

Ne è nato un inseguimento a forte velocità da parte dei militari che, però, per evitare una collisione con un’autovettura in transito, hanno dovuto arrestare la propria corsa, così inevitabilmente favorendo il dileguarsi dei fuggitivi.

I preliminari accertamenti eseguiti sul luogo dell’assalto poi, per i malviventi purtroppo non realizzatosi per “l’imprevista” presenza dei Carabinieri, si sono avvalsi dell’acquisizione da parte dei militari delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’area di rifornimento.

In particolare è emerso che quattro erano le persone che hanno partecipato al raid, le quali hanno dapprima sfondato le inferriate di protezione agli uffici amministrativi, quindi hanno tentato di divellere la cassaforte dal muro.

Sono in corso le indagini della Tenenza di Misterbianco per risalire all’identità dei responsabili.