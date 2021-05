Dopo l’anteprima sul sito di Sky TG 24 il video per Tempio, title-track del disco di debutto della cantautrice milanese Leanò (fuori da quest’estate per Sunbeat Music), è disponibile ovunque.

Per la regia di Giacomo Coerezza, il video ci mostra la doppia anima di Leanò, che completa il brillante capitolo a metà strada tra gioco e introspezione, dove la forza di Leanò è una voce potente e che allo stesso tempo svela un’anima fragile in cui è facile innamorarsi.

Ho iniziato a scrivere Tempio al porto di Salerno, stavo aspettando il treno per Milano e come mi piace fare di solito, sono andata a salutare il mare un’ultima volta. In quel momento le parole sono uscite da sole, con quel potere che hanno a volte i testi di tirare fuori verità che non si è pronti ad accettare. Per questa canzone è stato così: in quel periodo sentivo che stavo perdendo di vista le cose che contavano di più per me, le cose che fanno stare bene. Ho sentito forte il bisogno di recuperare il contatto con la natura, per interrogarmi e ritrovarmi.

BIO:Leanò, all’anagrafe Eleonora Pisati.

A metà strada tra gioco e introspezione, la musica di Leanò lascia spazio ai colori che la fusione tra metropoli e campagna riescono a suscitare. Le ​origini cilentane​ della cantautrice milanese, hanno influenzato la sua scrittura che si articola attraverso sonorità indie pop e che unisce melodie di impronta ​tradizional-popolare​ ad una ricerca sonora più sperimentale​. La sua musica è in continua evoluzione ed ​ispirata dal legame che ha con la natura​, con cui ha un rapporto di condivisione, sintonia e rispetto. I temi delle sue canzoni vengono affrontati attraverso un linguaggio semplice e onirico, che riflette una lettura candida, curiosa e attenta sia del mondo che la circonda sia del proprio mondo interiore. Inizia ad esibirsi nei locali della scena milanese e dell’hinterland, aprendo i live di diversi cantautori dell’ambiente (Alessio Bondì, Gnut, Carmelo Pipitone). A luglio 2019 viene selezionata tra i finalisti del ​Premio Bindi​. Nell’estate 2019 porta la sua musica in giro per l’Italia in occasione del suo primo tour. Il 20 aprile 2018 esce il suo primo singolo ​“Sabbia nelle tasche” . Il 21 maggio 2019 viene distribuito dall’etichetta Sunbeat Music il brano “Notte”. Entrambi i singoli sono estratti dall’album di esordio ​“Tempio” ​ di cui è prevista l’uscita nel 2020.

