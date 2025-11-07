Temporanea chiusura del ​Centro prelievi 7 e 10 novembre

Garantite le richieste per pazienti oncologici, in gravidanza e in trattamento anticoagulante. Si comunica la temporanea chiusura del Centro prelievi nei giorni 7 e 10 novembre presso l’Edificio 16/c al fine di consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione.

Saranno garantite esclusivamente le richieste assistenziali per: Pazienti oncologici in corso di terapia Pazienti/utenti in trattamento con farmaci anticoagulanti Pazienti/Utenti in gravidanza

Per tali pazienti e utenti, esclusivamente nei giorni 7 e 10 novembre, il servizio sarà temporaneamente garantito ed effettuato presso l’Edificio 11/E al primo piano di Biochimica Clinica/UOC Medicina di Laboratorio.

Com. Stam.