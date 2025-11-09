Tennis serie A1: Ct Palermo in semifinale con le ragazze, ai playout con i ragazzi

Serie A1: il Ct Palermo al femminile vola in semifinale. Doppia sfida al Tc Cagliari il 16 novembre in casa e il 23 in Sardegna. Tc Rungg – AT Verona l’altra semifinale La squadra maschile, terza nel suo girone, disputerà i playout il 23 e il 30 novembre. Martedì mattina a Roma il sorteggio

Missione compiuta. Il Ct Palermo, per il terzo anno di fila, giocherà le semifinali scudetto di serie A1 femminile.

La vittoria ottenuta per 3-1 a Prato consente al team capitanato dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni di chiudere il girone al 2° posto alle spalle di AT Verona, campione in carica. Per centrare l’ennesima finale, lo scoglio sarà il Tc Cagliari della campana Nuria Brancaccio e di Tyra Grant. Andata in casa il 16 novembre, gara di ritorno in Sardegna sette giorni dopo.



Quest’oggi, nel match che vedeva opposte le palermitane al Tc Prato, privo di Lucrezia Stefanini e di tenniste straniere, successi in singolare entrambi in tre set della francese Yasmine Mansouri e della 21enne Anastasia Abbagnato rispettivamente nei confronti di Beatrice Ricci e Viola Turini.

Nella sfida tra le due numero 1, Tatiana Pieri (n. 355 al mondo) ha sconfitto in due parziali Giorgia Pedone



Nel doppio, Mansouri e la mancina Federica Bilardo hanno superato Pieri e Ricci che si sono ritirate al termine del primo set finito 6-4 per le tenniste del club di viale del Fante.

Nel doppio incrocio di semifinale contro il Tc Cagliari, i capitani del Ct Palermo potranno contare anche sulla rumena Alexandra Cadantu e sulle due atlete del vivaio al pari di Pedone, Abbagnato e Bilardo, Virginia Ferrara e Alessandra Fiorillo.

“Era importantissimo centrare la semifinale indipendentemente dal fatto di essere primi o secondi nel girone -commenta il vicecapitano Davide Freni – e averlo fatto pur con tantissima sofferenza ci rende davvero felici. Affronteremo una compagine molto forte a numero 1 e a numero 2 come il Tc Cagliari di Grant e Brancaccio. Noi però ce la metteremo tutta per andare per il 3° anno di fila a Torino – conclude – e abbiamo tutte le armi per poterlo fare sfruttando l’apporto di una delle straniere e delle nostre valide tenniste nate e cresciute al Circolo”.

Terza vittoria stagionale per la compagine maschile che chiude il girone a quota 10 punti ma, il contemporaneo e prevedibile successo interno del Tc Crema sul Park Genova, condanna il team capitanato dai maestri Davide Cocco e Luigi Brancato a disputare i playout il 23-30 novembre contro una quarta degli altri tre gironi. Il Ct Palermo giocherà il ritorno in casa domenica 30 novembre.

La gara contro la capolista Match Ball Firenze Country Club è andata in scena, causa pioggia, sul campo indoor in terra rossa dell’impianto di viale del Fante.



Ottime le performance dei quattro singolaristi schierati questa mattina in particolare quella di Gabriele Piraino (lunedì tornerà a Torino per proseguire l’esperienza come sparring partner alle Nitto Atp Finals) che ha battuto l’iberico 26enne Pol Martin Tiffon, numero 300 al mondo, e che vanta un best ranking da numero 197. Undicesima vittoria consecutiva tra singolare e doppio messa a referto dal licatese Luca Potenza che ha prevalso su Daniele Capecchi, così come hanno fatto il 28enne tedesco numero 592 Atp Adrian Oetzbach e il 18enne Riccardo Surano nei confronti rispettivamente di Lorenzo Falevolti (2.6) e di Pietro Padovani, di classifica 2.7.



Martedì mattina alle ore 11 a Roma, il sorteggio dei playout in cui potranno essere schierati, oltre ai giocatori citati, anche Francesco Mineo e Antonino Trinceri entrambi atleti del vivaio al pari di Piraino e Surano.

Tra le tre possibili avversarie del team siciliano, lo Junior Tennis Perugia di Francesco Passaro e il Tc Sinalunga di Matteo Gigante e Jozef Kovalik. Ricordiamo che il Tc Sinalunga nel 2022 sconfisse il Ct Palermo nella finale scudetto. Sulla carta, la più abbordabile sembra il Tc Zavaglia Ravenna.

Sesta giornata serie A1 maschile

Ct Palermo – Match Ball Country Club Firenze 6-0

Gabriele Piraino bPol Martin Tiffon 6-2 6-3

Luca Potenza b.Daniele Capecchi 6-1 7-6

Adrian Oetzbach b.Lorenzo Falevolti 6-0 6-2

Riccardo Surano b. Pietro Padovani 6-4 6-2

Gabriele Piraino – Antonino Trinceri b. Falevolti – Capecchi 1-0 rit

Luca Potenza – Riccardo Surano b. Tiffon – Padovani 1-0 rit.

Sesta giornata serie A1 femminile

Tc Prato – Ct Palermo 1-3

Tatiana Pieri b. Giorgia Pedone 7-5 6-3

Yasmine Mansouri b. Beatrice Ricci 1-6 6-2 6-3

Anastasia Abbagnato b. Viola Turini 3-6 6-2 7-5

Yasmine Mansouri – Federica Bilardo b. Tatiana Pieri – Beatrice Ricci 6-4 rit.

Ph 1 Il tedesco Adrian Oetzbach 2 Luca Potenza 3 Gabriele Piraino 4 Riccardo Surano

Com. Stam. + foto