Tenta di rubare alcuni alcolici poi aggredisce l’addetto alla sicurezza: 38enne arrestato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 38enne straniero, disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine, accusato di tentata rapina impropria e minaccia aggravata.

È successo all’interno di un esercizio commerciale di Via della Liberazione del Capoluogo Emiliano, quando il 38enne, dopo aver messo a segno il colpo all’interno del negozio, rubando diverse bottiglie di alcolici, ha tentato di allontanarsi in strada senza pagare la merce. La circostanza non è passata inosservata a un addetto alla vigilanza, il quale lo stava già attentamente osservando sin dall’ingresso nell’esercizio commerciale. Nel tentativo di bloccare il soggetto all’uscita del supermercato, il vigilante veniva minacciato e aggredito con calci e pugni. Le pattuglie del Nucleo Radiomobile Carabinieri, accorse in pochi istanti sul luogo, riuscivano a bloccare il fuggitivo, ancora nei paraggi, e ad arrestarlo. La merce rubata, veniva recuperata dai militari operanti e restituita all’avente diritto. Alla luce di quanto indicato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 38enne è stato tradotto presso le camere di sicurezza. Nell’udienza con rito direttissimo, l’arresto veniva convalidato dall’A.G., che riconosceva il reato di rapina e alla luce della condotta del 38enne verso i militari operanti, a cui opponeva ferrea resistenza e rivolgeva minacce, qualificava anche il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.