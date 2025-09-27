Tenta di vendere carte da collezione rubate: denunciato dai Carabinieri

Acireale: I Carabinieri sono da sempre al servizio della comunità, vicini ai cittadini e pronti a intervenire per ristabilire la legalità ogni volta che questa viene minacciata.

Ne è esempio l’attività condotta nei giorni scorsi ad Acireale, scaturita proprio dalla denuncia di un giovane di 26 anni, domiciliato a Zafferana Etnea, che aveva segnalato il furto di alcune sue carte da collezione di valore.

I militari della Compagnia di Acireale, infatti, per ritrovare quanto sottratto al collezionista, hanno predisposto un particolare servizio durante la fiera dei fumetti denominata “Aci Comics & Games”, che si è tenuta lo scorso week end all’interno della Villa Belvedere, riunendo diversi venditori appassionati del genere.

Proprio durante l’ispezione dell’area, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo che tentava di vendere o scambiare alcune carte da gioco e che, alla vista della pattuglia, zaino in spalla, ha tentato la fuga. Immediato l’inseguimento che è terminato qualche decina di metri dopo; bloccato e messo in sicurezza, l’uomo è stato identificato per un 40enne residente a San Pietro Clarenza, quindi perquisito. Nello zaino, i Carabinieri hanno trovato numerose carte da collezione di provenienza illecita.

Gli accertamenti hanno, infatti, permesso di stabilire che quelle tre carte da gioco, del valore complessivo di oltre 1.000 euro, erano proprio quelle per cui il 26enne aveva sporto denuncia. L’uomo, peraltro già gravato da precedenti specifici per reati analoghi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per “ricettazione”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, e le tre carte riconosciute come rubate sono state invece restituite al legittimo proprietario. Tutte le altre, invece, sono state sottoposte a sequestro e verranno svolti specifici accertamenti per accertarne la provenienza.