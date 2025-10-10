Tenta il furto in un edificio dismesso: i Carabinieri arrestano un 47enne

Catania. E’ da ricondurre nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale, finalizzati a prevenire e reprimere i reati in genere e, in particolare, quelli contro il patrimonio, l’arresto, operato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, di un 47enne residente ad Aci Castello.

In particolare, una “gazzella” del Nucleo Radiomobile, impegnata in un servizio perlustrativo, è stata inviata con tempestività, intorno alle 13.30, in via Domenico Tempio, a seguito della segnalazione, al 112 Numero Unico di Emergenza, di movimenti sospetti presso un’area in disuso.

I militari dell’Arma, arrivati in pochi minuti sul posto, hanno trovato una guardia particolare giurata che, pochi istanti prima, era riuscito ad intercettare un uomo, introdottosi all’intendo di un edificio dismesso, sottoposto a controllo da parte dell’istituto di vigilanza anche mediante videosorveglianza.

Fornendo determinante e risolutivo supporto all’incaricato alla vigilanza, i Carabinieri hanno bloccato e messo in sicurezza il malfattore, poi identificato per il 47enne. Quest’ultimo, immortalato dalle telecamere, era stato visto mentre, introducendosi all’interno dell’area in argomento aveva iniziato ad armeggiare nell’edificio, incendiando dei cavi per estrapolarne il rame e prelevando, poi, il motore di un climatizzatore che aveva spostato, mediante un carrello, fino alla vicina via Plaia.

L’azione criminosa dell’uomo, interrotta per l’arrivo della guardia giurata e dai Carabinieri, ha fatto scattare per lui l’arresto per “furto aggravato”.

Sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale il 47enne è stato messo dai Carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.