Tenta la fuga durante un posto di controllo, perdendo autonomamente il controllo del veicolo durante l’inseguimento. Denunciato dai CC un 27enne resistenza a p. u.

Sezze (LT): Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sezze (LT) hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 27 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, i Carabinieri, nel corso di un posto di controllo, hanno intimato l’alt all’autovettura guidata dall’indagato che, dopo aver rallentato, ha ripreso la corsa a forte velocità, dandosi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento, durato circa 15 minuti, durante il quale, il 27enne ha tentato anche di speronare l’autovettura dei militari dell’Arma, continuando la fuga per 15 chilometri, anche attraverso manovre pericolose, fino a quando, autonomamente, in via Murillo, mentre era inseguito dai Carabinieri della Stazione di Sezze, alla vista di una ulteriore pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che stava provenendo dalla direzione di marcia opposta, ha perso il controllo del mezzo da lui condotto, fuoriuscendo dalla sede stradale e terminando la corsa dentro a un canale di scolo adiacente ad un terreno.

L’uomo, a seguito dell’impatto avvenuto, è fuoriuscito dall’abitacolo del veicolo, ribaltatosi. A seguito dell’accaduto e più in particolare delle cure prestategli sul posto da personale del 118 intervenuto, è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo – Forlanini di Roma per le cure del caso, benché fosse vigile, cosciente e non in pericolo di vita.

L’autovettura, è stata recuperata e sottoposta a sequestro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.