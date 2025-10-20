Tentano di rubare dei pannelli solari a Ficarazzi 5 giovani arrestati in flagranza

Nella tarda serata del 16 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Bagheria, in collaborazione con gli agenti del locale Commissariato, hanno arrestato in flagranza di reato cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti provenienti da Villabate e già noti alle forze dell’ordine, accusati di tentato furto aggravato.

L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, il quale, insospettito dai movimenti sospetti all’interno di un deposito di materiali di una ditta locale, ha immediatamente allertato i colleghi. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di sorprendere i cinque malviventi mentre cercavano di impossessarsi di oltre 300 pannelli fotovoltaici, del valore stimato di circa 30.000 euro. Durante l’azione, i ladri avevano già distrutto gli imballaggi e stavano caricando la refurtiva su un rimorchio appositamente predisposto per il trasporto.

Nonostante il tentativo di fuga, i cinque sono stati prontamente arrestati e messi a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese che, ha convalidato l’arresto e disposto per tutti gli arrestati, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.