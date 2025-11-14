Tentano di sfondare la porta di un’abitazione, i vicini fanno arrestare due donne

Novi Ligure – Una telefonata al 112 segnala la presenza di persone sospette in un condominio. La pattuglia arriva rapidamente sul posto e identifica due donne che stanno uscendo dall’ingresso principale.

Sono due nomadi della provincia di Torino gravate da numerosi precedenti penali. I Carabinieri le identificano e le perquisiscono. In una tasca interna ricavata nella fodera dell’abbondante giaccone, entrambe nascondono chiavi, cacciaviti, pinze e chiavi a rullino.

Le indagini vengono estese al condominio, vengono sentiti i residenti e si ricostruiscono i movimenti delle donne all’interno dello stabile, fino all’accertamento di un tentativo delle due di sfondare una porta disancorando i cardini e forzando la maniglia per fare ruotare la serratura con gli arnesi rivenuti in loro possesso. Solo grazie alla segnalazione dei condomini e all’intervento dei Carabinieri l’azione criminosa non ha avuto l’esisto sperato dalle ladre.

Arrestate, sono state processate con giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Alessandria e rimesse in libertà con divieto di ritorno nel comune di Novi Ligure.