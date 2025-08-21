Tentano di sfuggire ai Carabinieri: inseguiti e fermati con la droga: un arresto

Randazzo (CT). Nell’ambito dei servizi disposti dall’Arma per la prevenzione e la repressione dei reati, tra cui quelli connessi all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, arrestato in flagranza un 27enne del posto e deferito in stato di libertà un 28enne suo conoscente.

Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno notato un’utilitaria che, alla vista della “Gazzella”, ha improvvisamente deviato su una strada secondaria nel tentativo di sottrarsi al controllo. Il veicolo è stato immediatamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza, consentendo di identificare i due occupanti, entrambi di Randazzo, apparsi da subito particolarmente nervosi.

Un atteggiamento che, unito al forte odore acre percepito all’interno dell’abitacolo, ha insospettito i Carabinieri inducendoli ad approfondire il controllo. L’ispezione ha così permesso di rinvenire, occultata nella biancheria intima del 27enne, una busta di plastica contenente 120 grammi di marijuana.

Le chiavi trovate in possesso dei due giovani hanno inoltre consentito di risalire a un appartamento di via dei Gullotto, dove – con il supporto di altre pattuglie fatte convergere sul posto dalla Centrale Operativa della Compagnia di Randazzo – è stata eseguita una perquisizione.

All’interno della stanza in uso al 27enne i Carabinieri hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente (marijuana, cocaina ed ecstasy), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, la somma di 1.245 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, una valigetta magnetica per occultare droga e un sofisticato dispositivo elettronico per rilevare microspie.

Il 27enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato la misura; il 28enne, la cui posizione resta comunque al vaglio, è stato deferito in stato di libertà, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.