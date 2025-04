Tentano il c.d. “cavallo di ritorno”. La Polizia di Stato arresta un giovanissimo palermitano e denuncia un suo complice

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 15enne palermitano ed indagato in stato di libertà un coetaneo, entrambi ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione.

Nei giorni scorsi, un uomo si è recato presso gli Uffici del Commissariato di P.S. “Porta Nuova”, per segnalare di essere stato contattato su un suo profilo instagram da un individuo il quale, con insistenza, gli richiedeva un suo contatto telefonico, riferendogli altresì che sarebbe servito per riottenere la sua autovettura asportata l’8 aprile scorso. L’uomo aveva già sporto regolare denuncia.

Proprio durante la sua permanenza negli Uffici di polizia, l’uomo riceveva un nuovo messaggio dal medesimo profilo, ma questa volta a gestire le interlocuzioni tra i due è stato personale della squadra investigativa del Commissariato che riceveva una richiesta di 1.500,00 euro per avere restituita la vettura rubata.

Venivano pertanto avviate attività ed accertamenti info investigativi volti all’identificazione dei sospettati.

Dopo numerosi dialoghi – volti a contrattare la somma di denaro richiesta così da rendere la trattativa veritiera agli occhi degli estortori – dall’iniziale somma di 1.500 euro, venivano pattuite “sole” 1.000 euro per la restituzione della vettura, e dopo essere riusciti a dare un’identità all’autore (tramite il suo profilo instagram) dell’attività illecita comunemente denominata “Cavallo di ritorno”, i poliziotti riuscivano a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro.

Sul luogo dell’appuntamento oltre a pattuglie civette motomontate, pronte ad intervenire, era presente anche una poliziotta fintasi sorella del proprietario della vettura. Dopo pochi minuti di attesa, da una stradina sterrata, giungevano due giovani: il primo, corrispondeva al volto del profilo social che aveva contattato la vittima, mentre il secondo veniva riconosciuto dalla poliziotta per i suoi numerosi precedenti di polizia. Alla loro richiesta dei soldi pattuiti per la riconsegna della vettura, i poliziotti intervenivano prontamente intimando l’alt Polizia. I due giovani vistisi scoperti si davano precipitosamente alla fuga e mentre il primo (quello dei messaggi sui social) veniva bloccato dopo un inseguimento appiedato, il secondo, dopo avere scavalcato un’inferriata, riusciva a far perdere le proprie tracce.

Il giovane bloccato dagli agenti del Commissariato Porta Nuova, identificato per un 15enne, è stato arrestato nella flagranza di reato di tentata estorsione in concorso; mentre,

il giovane che era riuscito a far perdere le proprie tracce – ma riconosciuto dai poliziotti – è stato successivamente rintracciato ed indagato in stato di libertà per il medesimo reato.

In atto indagini per risalire ad altri eventuali responsabili.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente.

Si rappresenta che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.