Casoria (Napoli): tentata rapina ad un distributore di benzina mentre la guardia giurata preleva dalla cassa automatica i soldi accumulati durante la notte.

Il vigilante spara in aria, i malviventi rispondono allo stesso modo. Nessun ferito, indagano i Carabinieri della locale stazione che hanno sentito i testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza.

Orbene sembrerebbe un atto di eroismo della guardia giurata in servizio,nulla e nessuno gli nega di aver risposto con grande professionalità,ma un occhio attento e del settore non sfugge che il servizio in questione doveva essere svolto da due unità di scorta ,così come previsto dalla legge e normative del Questore di Napoli proprio per tutelare le guardie giurate in servizio.L’ Associazione nazionale guardie particolari giurate tramite il suo presidente nazionale Giuseppe Alviti proprio la settimana scorsa tramite PEC al Ministero dell’Interno e riportate dalle migliori testate giornalistiche richiedeva il ritiro della licenza prefettizia ai quei istituti di vigilanza privata che non solo non si attenevano al dlgs 81/08 e l art 2087 del codice civile ma soprattutto non rispettavano le norme questurili che dettano regole di ingaggio per le guardie particolari giurate di girare in numero di due unità per automontate.Ora è chiaro che agli organi competenti e inquirenti chiediamo massimo impegno per verificare se nell’ occasione ci sia stata una chiara negligenza e disattesa attuazione della legge in atto per la tutela della sicurezza e dell’ incolumità delle guardie particolari giurate impegnate.La macelleria sociale in atto deve finire ,le guardie vanno tutelate economicamente, socialmente e soprattutto fisicamente ha concluso il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Associazione Guardie Particolari Giurate.

Com. Stam. Giuseppe Alviti Associazione Guardie Particolari Giurate.