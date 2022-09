Terme Vigliatore, ottima riuscita della “Serata di Beneficenza” nonostante la pioggia

Buona la prima per ZeroDecibel e Comitato cittadino di Terme Vigliatore: nonostante la pioggia, Giovanni Cacioppo ha fatto divertire Terme Vigliatore. Raccolta una buona somma che verrà donata in beneficenza in occasione della Festa Patronale dedicata a Santa Maria delle Grazie.

Terme Vigliatore – Il meteo di fine stagione ha reso tutto più complicato, ma ad avere la meglio è stata la riuscita della “Serata di beneficenza per Terme Vigliatore”. L’associazione ZeroDecibel presieduta da Luciano Accetta e il neo Comitato Cittadino di Terme Vigliatore, i cui promotori sono stati Domenico Branca, Santi Catanesi, Giuseppe Aliquò e Basilio Parmaliana, lo scorso 28 agosto hanno organizzato una serata all’insegna del divertimento, del piacere di condividere un momento in piazza ma si sono posti soprattutto un alto obiettivo: fare beneficenza per rendersi promotori di un dono alla città. Accanto a loro, oltre al folto gruppo di cittadini attivi, anche la partecipazione attiva dell’Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore. “Anche se la serata non si è potuta svolgere come immaginavamo – ha dichiarato l’avv. Domenico Branca – e le band non hanno potuto esibirsi e allietarci con la musica live, è stato per noi motivo di orgoglio aver appurato la folta presenza dei termensi nonostante la pioggia abbia fatto da padrona. Il prossimo 15 settembre, in occasione delle festività in onore dei festeggiamenti dedicati alla Patrona di Terme Vigliatore Santa Maria delle Grazie, doneremo parte dei buoni frutto della raccolta alla Comunità Terapeutica Assistita di Terme Vigliatore nelle mani della responsabile dott.ssa Mariangela Bellinvia e parte al Sindaco Bartolo Cipriano per le famiglie più bisognose individuate direttamente dai Servizi Sociali del Comune.”

La Guest Star della serata Giovanni Cacioppo impegnato nello spettacolo comico da lui scritto e interpretato, dal titolo “Ho scagliato la prima pietra”, è stato un ottimo start per una iniziativa che avrà certamente seguito. Gli organizzatori – Comitato civico e Associazione ZeroDecibel – ringraziano quanti hanno partecipato attivamente all’organizzazione, quanti si erano impegnati ma non hanno potuto fare la loro parte, i presenti e tutti i partner dell’evento.

Com. Stam./foto