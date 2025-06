Terminano i CNU Ancona 2025: CUS Bologna, CUS Torino e CUS Roma sul podio finale

Si è conclusa ad Ancona la 78ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili. Un’edizione straordinaria che, in nove giorni di intense competizioni, ha accolto oltre 4.000 accreditati tra studenti-atleti, tecnici, dirigenti e ufficiali di gara. In tutto sono state 15 le discipline protagoniste, con l’assegnazione complessiva di ben 458 medaglie.

Gli ultimi tre giorni di manifestazione hanno visto disputarsi le finali delle discipline di squadra – Calcio, Calcio a 5, Pallavolo maschile e femminile, Pallacanestro – insieme alle competizioni individuali di Tennis, Karate, Judo, Lotta e Atletica Leggera, che hanno visto l’arrivo ad Ancona di oltre 1.000 nuovi atleti nel solo weekend conclusivo, con oltre 200 medaglie assegnate, decisive per la composizione finale del medagliere.

Finali di Calcio e Calcio a 5. Venerdì 30 maggio, il Campo Sportivo Giuliani di Torrette di Ancona ha ospitato le finali del torneo di Calcio a 11. In una sfida combattutissima per il primo posto, il CUS Camerino ha superato il CUS Sassari grazie a un gol nei minuti finali dei tempi supplementari, conquistando così la medaglia d’oro. L’argento va al CUS Sassari, mentre il CUS Lecce, campione uscente, ottiene il bronzo vincendo per 2-0 contro il CUS Cosenza nella finale per il terzo posto. Nel pomeriggio, al Palascherma, si è svolta la finale di Calcio a 5 tra CUS Palermo e CUS Molise. Quest’ultimo si è imposto con un netto 5-3, guadagnando la medaglia d’oro. Argento per il CUS Palermo, mentre il terzo posto è andato ex aequo a CUS Bari e CUS Camerino.

Finali di Pallavolo Maschile e Femminile. Sempre il 30 maggio, in contemporanea, si sono giocate le finali dei tornei di Pallavolo maschile e femminile. Al Palasport Brasili, la squadra maschile del CUS Mo.Re ha conquistato il titolo nazionale superando il CUS Pisa per 3-2, al termine di una partita entusiasmante. Terzo posto ex aequo per CUS Genova e CUS Parma. Nel femminile, disputato presso il Palasport Sabatini, a trionfare sono state le ragazze del CUS Bologna, che si sono imposte per 3-1 sul CUS Torino. Bronzo condiviso da CUS Milano e CUS Parma.

Tennis. Nel torneo di Tennis il CUS Torino ha brillato nelle specialità di doppio, conquistando l’oro sia nel doppio maschile con Gian Marco Ortenzi e Lorenzo Comino, sia nel doppio femminile con Elena Gobetti e Federica Joe Gardella. Nei singolari, invece, si impongono il CUS Molise con Lorenzo Sciahbasi nel maschile e il CUS Bologna con Marta Lombardini nel femminile.

Finali Pallacanestro. Sabato 31 maggio è andata in scena la finale del torneo di Pallacanestro maschile. Il CUS Bologna ha bissato il successo dell’anno precedente, superando il CUS Trieste con un punteggio di 95-82. Bronzo per il CUS Milano, che ha avuto la meglio sul CUS Torino per 89-81 nella finale per il terzo posto.

Sport da combattimento e Atletica Leggera – Un weekend ricco di emozioni. Nel fine settimana si sono svolte anche le gare di Lotta, Karate, Judo e Atletica Leggera. Presso il PalaPrometeo, sabato 31 maggio si sono disputate tutte le competizioni di Lotta, sia stile libero sia greco-romana, che hanno assegnato 13 titoli nazionali universitari. Sempre al PalaPrometeo si sono svolte le gare di Judo, sia individuali che a squadre, con 15 medaglie d’oro assegnate.

Le prove di Karate, divise tra kata e kumite, hanno avuto luogo al Palaindoor e hanno distribuito un totale di 20 ori nel corso delle due giornate.

La regina degli sport, l’Atletica Leggera, ha chiuso il programma gare presso il Campo Sportivo Italico Conti, con oltre 600 atleti in pista. Sono stati assegnati 40 ori tra le varie specialità.

Il Medagliere Generale – Trionfa il CUS Bologna

La 78ª edizione dei CNU si conclude con la vittoria del CUS Bologna nel medagliere generale. Grazie a un bottino di 14 ori, 9 argenti e 14 bronzi (totale 37 medaglie), il CUS felsineo arriva sul gradino più alto del podio dopo i due terzi posti ottenuti nelle edizioni di Camerino 2023 e Molise 2024.

Al secondo posto si piazza il CUS Torino, con 11 ori, 14 argenti e 10 bronzi (totale 35), che cede lo scettro dopo le vittorie nelle due edizioni precedenti. Terzo posto per il CUS Roma, che con 11 ori, 11 argenti e ben 19 bronzi (totale 41 medaglie) chiude un’edizione memorabile dal punto di vista della partecipazione e dei risultati individuali.

Completano la top 5 il CUS Milano (9 ori, 12 argenti, 7 bronzi) e il CUS Parma (9 ori, 2 argenti, 7 bronzi).

Medagliere Generale Finale e Lista Medaglie in PDF- CNU Ancona 2025

Com. Stam. + foto CUSI