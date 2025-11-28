Terminata a Palermo la prima giornata dei 48′ Campionati Italiani Assoluti di Badminton e di Para Badminton

Al via la 48^ edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Badminton e 7^ di Para Badminton che fino a domenica 30 novembre si terranno nel Palamangano di Palermo, dove i più importanti atleti italiani dello sport del volano si daranno battaglia con l’obiettivo è vincere uno dei cinque titoli messi in palio, ossia: il singolare maschile e femminile, il doppio maschile, femminile e misto, oltre alle categorie paralimpiche in gara da sabato.

Soddisfatto Paolo Caracausi presidente delle Piume di Argento, in particolare per la presenza dei tanti studenti degli istituti scolastici palermitani giunti nel palazzetto palermitano grazie alla collaborazione dell’azienda dei trasporti AMAT spa.

Registrato il forfait di Jasmine Hamza, il torneo ha visto muovere i primi passi i migliori giocatori del ranking nazionale. Fra i beniamini di casa il diciassettenne Davide Izzo, testa n.1 del tabellone del singolare maschie, che ha superato il turno sia nel singolare maschile, sia nel maschile che nel doppio misto, ma diverse sono state le sorprese durante la prima giornata.

Nel singolare maschile quattro teste di serie hanno lasciato prematuramente il tabellone. Diego Scalvini (GSA Chiari) è stato sconfitto in tre set (18-21; 21-19; 21-13) da Luca Bellazzi (BC Milano) mentre Adrian Telfser (ASV Mals) ha ceduto in due set (21-17; 24-22) contro Rosario Chinnici (Città di Palermo). Le altre due teste di serie eliminate sono state Matthias Frank (ASV Mals) e Nicolò Volpi (Brescia Sport Più) rispettivamente sconfitti da Enrico Baroni (GSA Chiari) (21-7; 21-15) e da Marco Danti (ASV Uberetsch) (21-10; 14-21; 21-14).

Nel singolare femminile sono state tante le teste di serie saltate: Sofia Galimberti (ASV Uberetsch) e Anna Sofie De March (ASV Mals). La prima è stata superata in tre set (21-14; 14-21; 21-16) da Hannah Mair (SC Meran) mentre la seconda ha ceduto in due set (21-15; 21-18) a Linda Bernasconi (BC Lario).

Eliminata nel doppio misto la testa di serie numero uno, composta da Alessio Catalfamo e Pia Kopania (GS Fiamme Oro/ASV Mals) sconfitti in due set (21-13; 24-22) da Marco Danti e Katharina Koessler (ASV Uberetsch/SSV Bozen).

La manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Badminton ed organizzata dall’Asd Piume d’Argento, ha ricevuto il patrocinio del CONI, del Comitato Paralimpico Italiano e del Comune di Palermo.

