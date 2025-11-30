Terminati a Palermo i campionati Italiani Assoluti di Badminton e Para Badminton

Si è conclusa la 48esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti e la 7^ di Para Badminton svolte all’interno del PalaMangano di Palermo, al termine dei quali sono arrivati due doppi successi per Gianmarco Bailetti (BC Milano) ed Emma Piccinin (CS Aeronautica Militare).

Il duo è riuscito a sconfiggere insieme nel doppio misto Luca Zhou e Anna Sofie De March (ASV Mals) in due netti set (21-15; 21-13).

Bailetti ha centrato poi il secondo titolo nel doppio maschile, dove è riuscito a primeggiare dopo alcune finali perse, insieme al compagno di squadra Simone Piccinin, alla prima finale ai Campionati Italiani assoluti. I meneghini hanno battuto in tre lottati set (21-16; 18-21; 21-15) Enrico Baroni e Matteo Massetti (GSA Chiari/MaraBadminton).

Piccinin ha conquistato il secondo successo nel doppio femminile insieme a Martina Corsini (BC Milano) vincendo in due set (21-7;21-11) contro Sofia Galimberti e Anna Hell (ASV Uberetsch). Per Corsini è il quinto titolo consecutivo.

Due prime volte invece nei singolari dove i due portabandiera dell’Aeronautica Militare Fabio Caponio e Gianna Stiglich hanno vinto per la prima volta il titolo italiano. Fabio Caponio ha sconfitto in due set (21-10; 21-12) Enrico Baroni (GSA Chiari) mentre Stiglich si è imposta sempre in due parziali (21-17; 24-22) sulla campionessa uscente Emma Piccinin.

Nel Para Badminton doppio titolo per Yuri Ferrigno (BC Milano) che si conferma vincente nel singolare maschile WH1 e nel doppio maschile insieme a Roberto Punzo (GSPD) con cui ha sconfitto in finale Vincenzo Contemi e Piero Rosario Suma (Pol. Masi/GSPD) in due set (21-12; 21-10).

Nel singolare maschile WH2 Piero Rosario Suma si è confermato anch’esso battendo in finale Salvatore Vasta (GSPD) in due set (21-13; 21-17).

Tra gli SL3 vittoria per Tommaso Libertini (Genova BC) che ha sconfitto in due set (21-5; 21-6) Tim Barberi (ASSV Brixen).

Rosa De Marco (GSP Difesa) si conferma campionessa italiana nel singolare femminile SU5 mentre Gianfranco Iaconelli ha vinto il titolo nel singolare maschile SU5. Maria Grazia Leone (SEI) ha conquistato di nuovo il titolo di singolare femminile WH2 mentre quello di WH1 è andato a Martine Monongoulou (ASAM).

Il titolo di doppio misto WH è andato infine a Giuseppe Maurizio e Maria Grazia Leone (ASAM/SEI) vincenti in due set (21-5; 21-13) su Salvatore Vasta e Martina Monongoulou. Leone ha così realizzato una tripletta.

Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente Federale Carlo Beninati, i Consiglieri Federali Federico Bianchi, Luca Colusso, Francesco Feliziani, Giovanni Greco e Massimo Merigo, dalle Presidente delle Piume d’Argento Paolo Caracausi e dal Presidente di Special Olympics Sicilia Giovanni Caramazza.

I Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton sono organizzati dall’ASD Piume d’Argento, la manifestazione ha ricevuto il patrocinio del CONI, del Comitato Paralimpico Italiano e del Comune di Palermo.

Com. Stam. + foto

podio doppio femminile

podio femminile

podio doppio misto