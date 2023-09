Termini Book Festival 2023 dal 15 al 17 settembre torna la quarta edizione presso la Terrazza al Belvedere, Cortile Maltese, Termini Imerese (PA)

Dopo il successo delle prime tre edizioni, dal 15 al 17 settembre, a Termini Imerese (PA), presso la Terrazza al Belvedere, Cortile Maltese, torna il Termini Book Festival. La kermesse letteraria, ideata e diretta dallo scrittore termitano Giorgio Lupo, è organizzata dall’associazione culturale Termini Book Festival di cui è presidente il medico Fabrizio Melfa.

Il Festival quest’anno avrà come tema “Parole scritte, semi di meraviglia”.

«La manifestazione in questi quattro anni è cresciuta molto in termini di qualità e di visibilità nazionale. Alla consolidata partnership con Il Giallo Mondadori, con cui dallo scorso anno collaboriamo per il Premio Termini Book Festival, si è aggiunta quest’anno la collaborazione con Edizioni Paoline, grazie alla quale avremo l’onore di ospitare la professoressa Maria Falcone che dialogherà con lo scrittore Roberto Mistretta del suo libro su Rosario Livatino, “il giudice ragazzino” ucciso dalla mafia» dichiara Giorgio Lupo.

Gli autori e le autrici ospiti dell’edizione 2023 del Termini Book Festival saranno ventiquattro, i romanzi saranno sia di genere giallo che mainstream, e si alterneranno sia autori affermati che autori emergenti.

Diego Lama, giornalista, scrittore e vincitore del Premio Tedeschi, presenterà La collera di Napoli (Mondadori);la scrittrice Sarah I. Belmonte, vincitrice nel 2017 del premio Fai viaggiare la tua storia, ha collaborato con registi indipendenti quali De Luca e Aiello, ha scritto la sceneggiatura e il soggetto del lungometraggio Libera me, presenterà il romanzo La musa scarlatta (Rizzoli); Enrico Luceri, vincitore del Premio Tedeschi, e autore di oltre trenta romanzi La

stanza del silenzio (Frilli editore); Michele Burgio, professore universitario e cultore della tradizione popolare siciliana, il suo Mondo è stato (Ianieri Edizioni); Francesca Maccani, insegnante di Lettere, interverrà con il suo romanzo Le donne dell’acquasanta (Rizzoli) vincitore del Premio Rapallo BPER Banca 2022; Eliana Camaioni, critico letterario e collaboratrice della rivista Letteratitudine e del giornale Messina Today, parlerà del suo romanzo Nessun Dorma (Algra Editore); Alessandro Maiucchi introdurrà il suo libro Ombre dal futuro (Porto Seguro); Elisa Chiovaro, presenterà invece Oltre l’anguria. Un matrimonio quasi perfetto (Dario Flaccovio Editore); Roberto Mandracchia, che ha già scritto per il cinema, la pubblicità e l’editoria scolastica, presenterà Don Chisciotte in Sicilia (Minimum Fax); Claudia Cocuzza, caporedattrice per Writers Magazine Italia, redattrice per ThrillerNord e vincitrice del Garfagnana in giallo 2022, sezione romanzi inediti , farà conoscere il suo libro La partita di Monopoli (Bacchilega Editore) e Valerio Marra, laureato in criminologia, agente letterario ed editor, presenterà invece il suo libro Una notte buia di settembre (Newton Compton).

Si susseguiranno inoltre Mario Mattia, geofisico presso l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e autore de L’ultima ombra d’estate (Piemme); Mattia Corrente, scrittore e vincitore del Premio letterario Città di Erice 2023 e del Premio Parco Majella Narrativa 2023 con il romanzo La fuga di Anna (Sellerio); Roberto Mistretta, vincitore del Premio Tedeschi e collaboratore del quotidiano La Sicilia e di riviste culturali, che presenteràil libro Rosario Livatino. L’uomo, il giudice, il credente (Edizioni Paoline), dialogando con la professoressa Maria Falcone e l’antologia Accura (Mursia) di cui è il curatore, dialogando con alcuni coautori della raccolta; Giovanni Di Marco, giornalista freelance e autore del romanzo L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi (Baldini+Castoldi); Marzia Musneci, vincitrice del Premio Tedeschi, che presenterà I Predatori notturni. Assedio a Roma Sud (Todaro Editore); Paolo Di Orazio, fumettista, batterista della band Latte & i Suoi Derivati, di cui è cofondatore, autore del libro Primi delitti (D Editore) opera pioniera dello splatterpunk ; Domenico Romeo, docente di Criminologia, criminologo e autore del libro Romanzo libanese (Castelvecchi); Franco Forte, direttore editoriale delle collane da edicola Mondadori, tra cui Il Giallo Mondadori, Urania e Segretissimo, editor degli Oscar Mondadori e sceneggiatore, sarà presente con il suo ultimo libro Karolus. Il romanzo di Carlo Magno (Mondadori) e premierà inoltre il vincitore del Premio Termini Book Festival; Lorena Spampinato, autrice del romanzo Piccole cose connesse al peccato (Feltrinelli), vincitrice del 36° Premio Letterario Internazionale Nino Martoglio; Antonino Genovese, vincitore del Concorso Giallo Luna Nero Notte, organizzato in collaborazione con Il Giallo Mondadori e autore del libro Delitti e maestrale. Vento di cambiamento per il maresciallo Mariangelo (Frilli Editore); Salvo Toscano, giornalista RAI. La lama dell’assassino (Newton Compton) è il decimo romanzo della serie poliziesca dei fratelli Corsaro e i suoi libri diventeranno presto una serie televisiva targata Mediaset con protagonista Beppe Fiorello e Gaspare Grammatico, autore TV, da anni lavora nella squadra del programma televisivo “Fratelli di Crozza”, che parlerà del suo libro Una questione di equilibrio (Mondadori).

Gli incontri della kermesse letteraria saranno moderati da: Salvatore Calamera, Daniele Scrofani, Valerio Marra, Rosalba Costanza, Alosha, Alberto Masi, Pietro Esposto, Roberto Tedesco, Roberto Chifari, Giacomo Sperandeo, Davide Parlato e Antonina Nocera che si avvarranno delle letture degli attori di teatro Ignazio Marchese e Patrizia Graziano.

Durante la serata conclusiva del Festival, condotta dalla conduttrice Tv e Radio Eliana Chiavetta, verrà assegnato il Premio Termini Book Festival, organizzato in collaborazione con Il Giallo Mondadori. Il Premio, dedicato ai racconti di genere giallo, permetterà al vincitore di essere pubblicato sulla storica collana da edicola Il Giallo Mondadori. La premiazione verrà fatta direttamente da Franco Forte, direttore editoriale de Il Giallo Mondadori.

Una pregiuria, composta dagli scrittori Alessandro Miceli, Simona Godano, Maddalena Battaglia e Irene Giorgio, sta già valutando gli oltre sessanta racconti iscritti al Premio.

I cinque finalisti, comunicati nei primi giorni di settembre, saranno valutati dalla giuria composta dal direttore di Giallo Mondadori Franco Forte e dagli scrittori Diego Lama, Enrico Luceri, Roberto Mistretta, Marzia Musneci, Salvo Toscano e Giorgio Lupo, scrittore e direttore artistico del Termini Book Festival.

Il Termini Book Festival si connota anche per la contaminazione di diverse forme artistiche che in ogni edizione declinano il tema a loro modo: quest’anno sul palco Raffaele Spidalieri porterà il suo recente “Il segno dell’acqua”, l’album uscito a fine 2022 in digitale e più di recente in vinile. Al suo fianco alcuni componenti de La Minima Orchestra Filosofale, ovvero Mauro Grossi al pianoforte e tastiere e Luca Ravagni fiato e synth; si esibiranno ancora Alosha, il Danzastorie siciliano, insignito dal Premio UNESCO 2019 come messaggero di pace e cultura siciliana nel mondo e la compagnia sarda “Casa di suoni e racconti” con lo spettacolo Il Mare Minore-Se l’Isola è l’Orizzonte. Gli artisti che vi prenderanno parte saranno: Anastasiya Bogach, danzatrice e attrice e Andrea Congia, chitarrista, autore e interprete.

Da sempre, uno degli obiettivi del Festival è quello di diffondere la cultura del libro, soprattutto tra i giovani. A tal fine due degli incontri di questa quarta edizione verranno moderati dagli studenti del Liceo Classico Gregorio Ugdulena e del Liceo Scientifico Nicolò Palmeri. I ragazzi stanno già leggendo i romanzi loro assegnati dalle professoresse Eleonora Lo Bue e Carmen Cera e dialogheranno con gli autori nelle serate del 16 e 17 settembre.

Il Termini Book Festival sarà inoltre occasione di incontro per le Biblioteche della provincia di Palermo, all’interno del laboratorio ideato dal sociologo Pietro Piro: fondatore della Biblioteca Veni Creator Spiritus e ospitato presso la storica Biblioteca Liciniana di Termini Imerese.

Il Termini Book Festival 2023 verrà realizzato grazie al gratuito patrocinio del Comune di Termini Imerese e ai mecenati: Antonio Bellaville (Bellaville Solutions), Nicola Cascino (Gruppo Cascino), Giuseppe Genovese (Gruppo Genovese), Francesco Marramaldo (Fisioterapista), Fabrizio Melfa (Mediaging Clinic Center).

Partner assicurativo sarà Giuseppe Veca, agente di Sara Assicurazioni.

La copertura mediatica sul web e radio sarà garantita da Teleterminiweb e da Radio Panorama.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

https://www.facebook.com/terminibookfestival

