Dopo il grande rammarico per l’improvviso annullamento ad agosto – per via dell’evoluzione del quadro dei contagi da covid-19 e le stringenti misure in materia di pubblica sicurezza, fervono i preparativi del terzo appuntamento dell’undicesima edizione dell’Infiorata Termitana, tra le più importanti in Sicilia dopo quella di Noto.

La “Scalinata di San Lorenzo – una notte con Dante” conclude sontuosamente la scaletta di eventi domenica 3 ottobre – a partire dalle ore 18,30 – attraverso l’accensione della luminaria artistica in onore del Sommo Poeta, la declamazione di poesie a cura di Termini d’Arte e, ancora, la lettura di alcuni canti della Divina Commedia a cura di attori locali accompagnati da danzatori.

Questa terza tappa corona degnamente l’edizione 2021 – di un evento che è ormai un simbolo identitario acclamato – preceduta dal tappeto infiorato (24 e 25 luglio)richiamo diretto della Infiorata Mondiale e “Ponte San Leonardo in Festa” (01 agosto) con l’apertura straordinaria della settecentesca infrastruttura progettata dall’architetto regio Agatino Daidone, Luogo dell’Identità e della Memoria della Regione Siciliana dal 2018.

“Con grande gioia confermiamo l’edizione della Luminaria 2021 – afferma il presidente dell’Associazione Maestri Infioratori di Termini Imerese– con l’auspicio di dare un segnale positivo alla comunità di Termini Imerese attraverso una delle manifestazioni più originali e suggestive, seconda per importanza in Sicilia”.

Infiorata Termitana – Maestri infioratori Termini Imerese

