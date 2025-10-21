Termini Imerese, arrestato 24enne per rapina pluriaggravata. Controlli dei Carabinieri tra denunce e sequestri

È stato arrestato un 24enne pregiudicato di Trabia, già ai domiciliari, dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la rapina pluriaggravata avvenuta nel 2022 al pub “Shiagù” di Termini Imerese. Il giovane è stato trasferito nel carcere “A. Burrafato” della città.

L’arresto rientra in una serie di controlli straordinari effettuati dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, mirati ad aumentare la sicurezza sul territorio. L’attività ha portato a 5 denunce, 2 segnalazioni per droga e oltre 4.000 euro di multe.

Tra i deferiti, un 27enne termitano accusato di furto aggravato: nella sua proprietà i militari hanno recuperato materiale edile rubato a un’impresa di Palermo.

A Cerda, un 45enne di Montemaggiore Belsito è stato denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi dopo aver lasciato una vecchia Vespa in un’area verde.

A Caccamo, durante la “Sagra della Salsiccia”, i Carabinieri hanno denunciato un 26enne per porto illegale di armi: in casa nascondeva coltelli, una spada artigianale e proiettili storici. Nella stessa località, un 34enne sottoposto a sorveglianza speciale è stato sorpreso fuori casa in orario non consentito.

Sul fronte della sicurezza stradale, un 21enne è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, mentre un 39enne, già pregiudicato, guidava senza patente: per entrambi è scattata la denuncia.

Due giovani, di 23 e 33 anni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Complessivamente, i militari hanno identificato 469 persone, controllato 272 veicoli e ritirato una patente.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.