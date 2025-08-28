Termini Imerese – arrestato 37enne per tentato furto aggravato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne termitano, noto alle forze di polizia già sottoposto sia alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Termini Imerese che della permanenza in casa, accusato di tentato furto aggravato.

Nonostante il divieto imposto dall’Autorità Giudiziaria di non allontanarsi dalla propria abitazione, l’uomo è stato sorpreso dai militari in Piazza De Michele davanti ad una rivendita di tabacchi, intento a forzare con una spranga di ferro l’inferriata posta a protezione della porta di accesso. I successivi accertamenti, hanno fatto emergere che l’indagato, per non essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, aveva spostato il raggio di azione delle stesse.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, confermando la misura precedentemente imposta.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.