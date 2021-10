Presto una nuova illuminazione arriverà per l’Antiquarium di Himera e per altri siti archeologici e museali siciliani, un modo per ridurre i consumi ed avere una maggiore efficienza nell’uso dell’energia elettrica.

Il governo regionale ha presentato il progetto per l’efficientamento energetico dei beni culturali siciliani, che consentirà un risparmio del 25 per cento sugli attuali consumi energetici. Gli interventi previsti riguarderanno 26 siti in provincia di Palermo, tra cui proprio l’Antiquarium di Himera, 13 nel messinese, 10 in provincia di Siracusa, 9 in quelle di Catania ed Agrigento, 8 nel trapanese, 7 nel nisseno, 6 in provincia di Enna e 3 in quella di Ragusa. In particolare sarà prevista la riqualificazione dei sistemi di climatizzazione ed illuminazione, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di sistemi avanzati di automazione e controllo. Il contratto prevederà, oltre ai lavori straordinari, anche la manutenzione degli impinanti.

Ciro Cardinale

CS