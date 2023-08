 TERMINI IMERESE: Parte il “Cartafesta”

TERMINI IMERESE. Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento e della spensieratezza la manifestazione in programma dal 1 al 2 settembre a Termini Imerese.

Tutto è pronto per colorare la città con il “carnevale estivo 2023” che si svolgerà in piazza Duomo.

Si inizia venerdì 1 settembre alle ore 19:00 con laboratori di cartapesta, animazione per bambini e sfilate dei gruppi appiedati. La serata continuerà, sempre a piazza Duomo, con “Toc-Talk-interviste sul palco” e si concluderà con il concerto de “I quaranta che ballano 90”.

Il giorno successivo, sabato 2 settembre, sempre a partire dalle ore 19:00 la festa proseguirà ancora con i laboratori di cartapesta, la sfilata dei gruppi appiedati e le interviste dal palco di piazza Duomo. La serata si concluderà con lo spettacolo di Paolo Belli & Big Band.

L’Amministrazione Comunale ha previsto un’area, in prossimità del palco, dedicata alle persone diversamente abili.

“Si tratta di un’iniziativa a cui teniamo in modo particolare anche perché rappresenta una ulteriore opportunità per valorizzare il nostro storico Carnevale e le sue maestranze” afferma il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova, “vogliamo che sia una festa di tutti, con i bambini e i giovani quali veri protagonisti. Ringrazio l’Assemblea regionale siciliana, la Regione siciliana e l’Assessorato al Turismo per aver condiviso e sostenuto la manifestazione e tutti coloro che da mesi si spendono senza tregua per la buona riuscita di questo evento di fine estate”.

