Termini Imerese, si parla di antichi percorsi viari sui Nebrodi al Corso di Archeologia promosso da BCsicilia

Si terrà sabato 2 novembre 2024 alle ore 16,30 la quinta lezione del Corso di Archeologia: Topografia e viabilità nelle terre antiche di Sicilia, promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, il Parco Archeologico Imera, Solunto, Iato, la Parrocchia San Nicola di Bari e l’Università Popolare di Termini Imerese.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la conferenza dal titolo “Serra serra: percorsi viari sui Nebrodi tra antichità ed età moderna” che sarà tenuta da Francesco Saverio Modica, Dottorando in Topografia Antica, dell’Università degli Studi di Palermo. E’ possibile seguire la lezione in presenza presso la Chiesa del Monte in Via Mazzini a Termini Imerese oppure in Live streaming.

Il Corso prevede 10 lezioni e 5 visite guidate. I successivi incontri riguarderanno “Viabilità e dinamiche insediative nella cuspide nord-orientale della Sicilia: collegamenti e percorsi interni tra il Mar Tirreno ed il Mar Ionio”, “Topografia cristiana”, “La viabilità interna nella Sicilia romana: il caso della Catina-Agrigentum”, “Novità e prospettive di ricerca, tutela e valorizzazione sul tracciato della Via Catina-Thermae e della Via Valeria”, “Viabilità e insediamenti nella Sicilia medievale. La Sicilia interna tra i Nebrodi e gli Erei”. Previste inoltre visite guidate ai siti archeologici di Halaesa (Tusa), Delia, Sophiana (Mazzarino). A gennaio infine visita guidata a Pompei ed Ercolano. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni: Tel. 346.8241076 – Email: terminiimerese@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia.

Lo studio sulla viabilità antica nel territorio dei Nebrodi è consequenziale alla ventennale attività di ricerca operata nel comprensorio di Halaesa. A partire dal 2018 è stata avviata una campagna di re-survey: questa, oltre a mostrare le modifiche del paesaggio nell’arco di un ventennio nonché le condizioni di visibilità dei siti ha costituito l’occasione per verificare ulteriormente alcune ipotesi legate alla viabilità del comprensorio alesino e indagare le valli circostanti ai fini della comprensione di una rete viaria secondaria che non congiunge costa ed entroterra ma i siti d’altura valicando le dorsali e superando vallate. Verrà affrontata la metodologia applicata alla scoperta e alla comprensione di questi percorsi e verranno mostrati alcuni casi studio.

Francesco Saverio Modica si è laureato in Beni Culturali indirizzo Archeologico presso l’Università degli Studi di Catania, in archeologia, in doppio titolo di laurea, presso le Università degli Studi di Palermo e Gottinga ed è dottorando in Scienze della Cultura all’Università degli Studi di Palermo.

Prende parte alle attività di ricerca del Topografia Antica, diretto dal prof. Aurelio Burgio, tra le quali la missione archeologica ad Halaesa Arconidea.

Foto (BCsicilia) antico sentiero dei Nebrodi.