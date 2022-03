Termini Imerese, si rifarà il manto stradale della zona industriale grazie al Giro di Sicilia

C’è voluto il Giro di Sicilia, la storica gara ciclistica isolana che partirà il 12 aprile da Milazzo, con arrivo il 15 sull’Etna, perché arrivassero i fondi per il rifacimento del manto stradale alla zona industriale di Termini Imerese, atteso ormai da lungo tempo.

Per consentire ai ciclisti che parteciperanno alla gara su due ruote di percorrere in sicurezza il tratto di strada che attraversa l’area produttiva termitana, è infatti in arrivo un milione e 600mila euro di finanziamenti per la sistemazione del fondo stradale, non solo dell’area industriale, ma anche di altri tratti stradali della provincia, superando d’un solo balzo pastoie burocratiche, intoppi e ritardi vari, che per anni hanno impedito la sistemazione di questa importante arteria viaria, impiegata anche come percorso alternativo alla SS 113 o all’autostrada Palermo-Catania per auto e mezzi pesanti. È dal 2019, da quando cioè la competenza a gestire tutte le infrastrutture legate alle zone industriali siciliane è transitata all’Irsap, che questa via si trova in stato di abbandono, con interventi finora solo sporadici e limitati, assolutamente insufficienti a garantire un manto stradale degno di questo nome, che invece richiederebbe continui interventi di manutenzione. In tanti hanno subito incidenti, con rotture di ammortizzatori e gomme, a causa delle numerose, quanto pericolose buche aperte su buona parte del manto stradale. E così, dopo lunghe attese e speranze, forse si potrà presto mettere la parola fine a questa situazione di disagio per gli automobilisti, grazie al Giro di Sicilia, atteso per il 12 aprile.

Ciro Cardinale

Com. Stam.