Termini Imerese, solo 4 pediatri in ospedale. Interrogazione del deputato Sunseri

Sono rimasti solo quattro medici al reparto di pediatria dell’ospedale Cimino di Termini Imerese ed essi devono coprire i turni nell’arco delle 24 ore.

Così il deputato all’Ars Luigi Sunseri (M5s) ha presentato un’interrogazione al governo Musumeci per sapere come intende intervenire per scongiurare la paralisi lavorativa al reparto, che ha visto quest’anno oltre 500 parti, ed i disagi per i cittadini. “L’ospedale Cimino – ha detto Sunseri – è un centro di riferimento per l’intero comprensorio”. Ma oltre ai vuoti in organico, in reparto ci sono altre carenze, come un medico con contratto a tempo determinato in scadenza e che forse non verrà rinnovato, un altro in aspettativa e che presto sarà collocato in pensione, un terzo in malattia prolungata. Insomma, una situazione davvero disastrosa. Da qui, come sottolineato da Sunseri, l’improrogabile esigenza di incrementare la dotazione organica dei pediatri.

Ciro Cardinale

Com. Stam./foto