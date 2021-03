Dopo l’anteprima per Rumore, è ora disponibile anche su YouTube il video per Terra, ultimo singolo de Le Cose Importanti (fuori per l’etichetta Musica Contro Le Mafie). La band che si divide tra Lazio e Toscana torna con un nuovo capitolo musicale che vuole raccontare l’elemento, la terra, dal quale nasce quel moto che ci fa scegliere di alzare la voce mentre tanti scelgono la prudenza del silenzio. Terra è una ballad arrabbiata in cui ci si ritrova chiunque almeno una volta si è sentito sprofondare, e per chi almeno una volta ha provato a riemeregere.

Il brano è il nuovo estratto dalla compilation contenuta in Sound BoCS Diary, libro di lettura aumentata in uscita a marzo, che conterrà racconti, fotografie, video e una compilation di brani inediti. Il brano è stato appunto scritto ed elaborato durante Sound BoCs, la prima music farm a sfondo civile mai realizzata in Europa, e farà parte di una compilation (in uscita per l’etichetta Musica Contro Le Mafie) con tutti i brani degli artisti che hanno partecipato a Sound Bocs.

La paura di essere sè stessi e di uscire allo scoperto è un argomento a cui siamo molto legati. Troppe volte, ancora, si parla di diversità nel modo sbagliato o ci si nasconde con la testa sotto la terra quando si parla di violenza. Il brano è stato scritto affrontando alcune tematiche care a “Musica Contro Le Mafie”. la diffusione di buone idee e buone prassi, senza mettere da parte la nostra identità e facendovi entrare ancora più nel nostro mondo.

Le cose importanti sono una band divisa tra Lazio e Toscana, fondata nel 2017 dalla cantante Giada, spinta da una forte esigenza di raccontare e raccontarsi. Tra i vari cambi di componenti e sperimentazioni varie, la band raggiunge il giusto equilibrio con lʼattuale formazione: Giada (voce e chitarra), Ylenia (chitarra), Umberto (basso), Matilde (batteria). Iniziano, così, a girare lʼItalia affiancando Guest di un certo livello nel panorama Nazionale (Fabrizio Moro, Giorgio Canali & Rossofuoco, Riccardo Sinigallia, Maria Antonietta, Omar Pedrini e molti altri…), collaborando con diverse realtà che, inevitabilmente, segneranno il percorso della band. Il 21 Luglio vincono il contest per Arezzo Wave, rappresentando così la regione Lazio, nella finale che si terrà a Novembre 2020. Le cose Importanti sono la vita di tutti i giorni, le cui vicissitudini ed amarezze meritano di essere condivise.

“Sound BoCS Diary” uscirà a marzo 2021 (di AA.VV a cura di Gennaro de Rosa, edito da Musica contro le mafie, anno 2021) e sarà presentato a Casa Sanremo nella settimana del 71° Festival della Canzone Italiana. È stato creato dagli artisti residenti di “Sound BoCS”, progetto di residenza artistica innovativa e creativa a sfondo civile nel cuore della città di Cosenza (nato come incubatore di produzioni artistiche, supportato da “Perchicrea” di MIBACT e SIAE):“Sound BoCS è stato un esperimento sociale, tra il talent e il reality, ovviamente con le dovute differenze, in uno dei momenti più complicati per la musica e non solo, abbiamo puntato la massima attenzione al lato umano, lavorando sulla costruzione di quello che chiamiamo “NOI” con diversi corpi ma uguali nello spirito – racconta Gennaro De Rosa, Presidente e Direttore Artistico di Musica contro le mafie – Diversità che si sono fuse dando vita a qualcosa di diverso e di comune senza perdere la propria identità

