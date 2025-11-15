Terranova Cup. Chiesa e Ganz si giocheranno il titolo dell’ultimo ITF di Solarino

Solarino (Sr) – La Terranova Cup ha le sue due finaliste. Deborah Chiesa e Fiona Ganz scenderanno in campo domani alle ore 10 per contendersi l’ultimo titolo W15 dell’ITF di Solarino.

La svizzera Fiona Ganz ha conquistato la prima finale con un successo in tre set su Camilla Zanolini, chiudendo 6-3, 3-6, 6-2 dopo 2 ore e 1 minuto. La svizzera ha costruito la vittoria gestendo meglio i momenti importanti, con 6 break convertiti e 90 punti totali vinti.

La seconda finalista è Deborah Chiesa, protagonista di una prova solida contro la tedesca Julia Stusek, diciassettene figlia d’arte (i genitori hanno entrambi giocato a tennis, la madre Petra Holubova è stata ex 132 del Mondo con apparizioni anche a Palermo). L’azzurra ha chiuso con un doppio 6-2 in 1 ora e 19 minuti, sostenuta da un rendimento eccellente al servizio, con 6 ace, quasi il 91 per cento di seconde in campo e 24 punti vinti con la prima.

Chiesa e Ganz arrivano all’ultimo atto della Terranova Cup. Alla cerimonia di premiazione di domani parteciperà il sindaco di Solarino Tiziano Spada e il delegato Fitp Siracusa Nuccio Rubino.

