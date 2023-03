TERRA&VITA 511 RACING TEAM – OFFICIAL TEAM LAUNCH

Mercoledì 29 marzo 2023 STARHOTELS BUSINESS PALACE Via Privata Pietro Gaggia, 3, Milano

Mercoledì 29 marzo dalle 19.00, presso la prestigiosa location Starhotels Business Palace, si terrà la presentazione ufficiale della line up del Terra&Vita 511 Racing Team per la stagione 2023 e l’unveiling della nuova livrea delle moto.

IL PROGETTO

511 Racing Team è il primo Team motociclistico interamente al femminile che ha debuttato nel 2022 nei Campionati Women’s European Cup e CIV SS 300. 511 Racing Team supporta le carriere delle donne nel motorsport, professioniste che con talento, competenza e determinazione competono per vincere in pista.

511 Racing Team vuole inoltre contribuire allo sviluppo del motociclismo al femminile, raccontando una nuova visione di gender equality attraverso il motorsport e la competizione.

Il 2022 è stato l’anno che ha dato forma a una visione ambiziosa, un’avventura inedita e entusiasmante che ha visto la pilota Sara Sanchez laurearsi Vice Campionessa Europea nel Campionato WEC. Nel corso delle 9 gare della passata stagione il Team ha collezionato risultati significativi (5 vittorie, 2 secondi posti, 3 terzi posti, 2 Pole Positions e 9 giri veloci) e rilancia la sfida nel 2023 con una line up arricchita di nuovi elementi e con l’obiettivo di competere per il titolo.

LE PILOTE

Le pilote della Stagione 2023 sono Sara Sanchez e Beatriz Neila Santos, rispettivamente Vice Campionessa Europea e Campionessa Europea nel Women’s European Championship 2022.

Sara, nata a Barcellona nel 1997, ha dimostrato di essere veloce e competitiva fin da quando ha iniziato a correre all’età di 9 anni. Ha attraversato diverse categorie del motorsport ottenendo importanti vittorie e sfidando piloti che oggi gareggiano nella MotoGP, come Fabio Quartararo, Jorge Martin e Marcos Ramirez. Sara è vicecampionessa 2021 e 2022 della Women’s European Cup e per il 2023 sarà nuovamente in corsa insieme al Terra&Vita 511 Racing Team, gareggiando contro piloti uomini nel CIV – Campionato Italiano Velocità.

Beatriz, nata a Madrid nel 2022, ha iniziato la sua carriera partecipando alla sua prima gara all’età di appena 8 anni. Da allora non ha più smesso: ha corso in diverse categorie (110cc, 140cc, 300cc), e nel 2017 è stata selezionata come la prima pilota donna di sempre a gareggiare nella Red Bull Rookies Cup. Ha vinto il Campionato Spagnolo nel 2018 e nel

2019 ed è stata tra le Top 20 nel World SS300 Championship. Beatriz è la campionessa 2020, 2021 e 2022 della Women’s European Cup e nel 2023 gareggerà con il Terra&Vita 511 Racing Team nel Women’s European Championship – FIM Europe.

511 TEAM MEMBERS

Lucrezia Vercelloni – Meccanico : Lucrezia ha iniziato a mettere mano ai monocilindrici da quando aveva 16 anni, e da allora la sua passione per i motori non ha mai smesso di crescere

: Lucrezia ha iniziato a mettere mano ai monocilindrici da quando aveva 16 anni, e da allora la sua passione per i motori non ha mai smesso di crescere Lucia Valenti – Meccanico :fin da piccola Lucia ha visto ogni tipo di gara insieme al papà, e ha sempre desiderato entrare nel mondo del Motorsport: sfruttando la propria passione nel smontare e rimontare oggetti ha realizzato il suo desiderio, diventando meccanico.

:fin da piccola Lucia ha visto ogni tipo di gara insieme al papà, e ha sempre desiderato entrare nel mondo del Motorsport: sfruttando la propria passione nel smontare e rimontare oggetti ha realizzato il suo desiderio, diventando meccanico. Alessandra Mancini – Telemetrista : super appassionata di motori fin da piccola, Alessandra ha seguito le tracce del padre, ex pilota professionista, e ha sviluppato la propria competenza e passione diventando Telemetrista .

: super appassionata di motori fin da piccola, Alessandra ha seguito le tracce del padre, ex pilota professionista, e ha sviluppato la propria competenza e passione diventando Telemetrista Valentina Recanati, Communication & Partnership Manager: Ex Ciclista Professionista,

Campionessa Italiana categorie giovanili, una Laurea in Ingegneria Edile, Miss Giro D’Italia, Presentatrice TV e Influencer, Valentina gestisce per il 511 Racing Team la Comunicazione e lo sviluppo delle Partnership.

Sandra Lovisco, Digital Communication: Content Creator, founder di Wom Communication e Triatleta. Sandra cura per il Team la comunicazione digitale e la presenza Social del Team.

Emma Martinelli,On-Track Coordinator: studentessa nella Facoltà di Medicina, precisa, puntuale e quasi chirurgica. Emma gestirà il coordinamento del Team in pista.

511 Racing Team lavora inoltre in partnership con Gi Group, la prima multinazionale del lavoro Italiana e una delle primarie agenzie nel mondo che fornisce servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, valorizzando l’iniziativa Women4. Women4 promuove l’employability al femminile in settori percepiti come esclusivamente maschili come Logistics, Meccanica e ICT. Gi Group supporta il 511 Racing Team dimostrando il proprio impegno concreto nel realizzare iniziative di Diversity & Inclusion.

511 Racing Team sfrutta inoltre l’esclusiva piattaforma IN.TWIG Performance Index, in grado di monitorare in tempo reale la visibilità e le performance comunicative del

Team (Sito Web, Facebook, Instagram, LinkedIn, Stampa). L’interfaccia interattiva consente di esplorare i dati e fornisce informazioni dettagliate riguardo alla Performance della Comunicazione e all’Equivalent Advertising Value generato dal 511 Racing Team, consentendo a ogni Partner di comprendere come il proprio brand sta beneficiando della Partnership.

511 TITLE SPONSOR

Terra&Vita è un brand della società Buonaterra S.p.A., azienda che opera dal 2001 nel settore della IV e V gamma, proponendo un assortimento completo di insalatine, zuppe, erbe aromatiche, estratti di frutta e tantissimi prodotti ortofrutticoli pronti all’uso. Un’azienda giovane e dinamica, il cui unico obiettivo è stato da sempre la massima soddisfazione del cliente attraverso la produzione di cibi sani, naturali e genuini. Gian e Flory Nava sono riusciti a valorizzare l’antica tradizione agricola di famiglia, unendo all’esperienza acquisita in campo, le più moderne tecnologie di lavorazione e la professionalità di un innovativo merchandising in-store.

LA SERATA

La serata avrà inizio alle ore 19.00: sul palco della presentazione, sotto la conduzione di Valentina Recanati, si alterneranno la madrina di 511 Racing Team per la Stagione 2023, l’iconica Fanny Silvia, Flory & Gian Nava, titolari del Title Sponsor Terra&Vita, Aldo Cristadoro, CEO di InTwig e Patrizia Colombo, fondatrice di Homo Faber, l’organizzazione no profit che 511 Racing Team ha deciso di supportare per i valori che rappresenta.

Alla serata sono attesi imprenditori, appassionati, sportivi professionisti, VIP e Influencer che dimostrano da sempre la loro vicinanza al progetto 511 Racing Team.