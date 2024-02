Terza Categoria, La D.B. Partinico in piena zona Play Off

La conclusione del girone di andata del campionato di Terza Categoria che vede la D.B.Partinico unica squadra della provincia di Palermo impegnata nel girone Trapanese proponeva lo scontro di vertice con prima della classe il Calatafimi Don Bosco

Il risultato di parità per 1-1 lascia la classifica immutata con il ritorno in testa del Bosco Marsala 1970 La giornata di calcio passa in secondo ordine rispetto alla presa di posizione della Lnd Sicilia –Figc per contrastare e reprimere gli atti di violenza contro il sistema arbitrale siciliano.

Nella giornata di calcio dei campionati dilettantistici siciliani cosi come in tutto Italia che ricordava in tutti i campi con un minuto di silenzio un grande campione del mondo del calcio scomparso due giorni prima, come Gigi Riva, verrà ricordata anche per la dura reprimenda da parte del suo Presidente Regionale dott. Sandro Morgana che con un comunicato pubblicato a firma anche del Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, del Presidente del CRA Sicilia Michele Giordano, dei componenti del consiglio direttivo della Lnd Sicilia, di tutti i Presidenti delle Sezioni Siciliane,che riportava parole di condanna verso gli atti di violenza nei confronti della categoria arbitrale che riportava le seguenti parole:

“ si condanna con veemenza il comportamento violento nei confronti degli arbitri,azioni inaccettabili che minano lo spirito del fair play e del rispetto che il mondo dello sport sostiene a tutti i livelli.,il calcio dovrebbe essere una palestra di vita, di etica, di rispetto e di sana competizione. Purtroppo, assistiamo troppo spesso a episodi di violenza verso gli arbitri, una forma di comportamento che non solo rovina il calcio, ma mina anche l’immagine del calcio siciliano e in via generale del nostro territorio. Abbiamo il dovere di lavorare insieme per invertire la rotta, impegnandoci a creare un ambiente in cui soprattutto i giovani atleti imparino non solo a calciare bene un pallone o a fischiare un fallo, ma soprattutto ad apprendere i valori fondamentali dello sport, cioè rispetto, lealtà e tolleranza e, non ultimo, il valore dell’errore nel processo di apprendimento di ogni sportivo. Il Comitato Regionale Sicilia e l’AIA, intendono implementare politiche rigorose contro la violenza, siamo fermamente convinti che l’educazione sportiva e l’etica debbano ritornare i protagonisti dei nostri campionati rafforzando una cultura che condanni la violenza sugli arbitri e nello sport in generale, che promuova il rispetto, il fair play e la crescita personale. Concludiamo confidando nel senso di responsabilità di ognuno che, siamo certi, saprà riportare il calcio siciliano negli ambiti del divertimento e della sana competitività”.

Da sottolineare anche che il Presidente della Lnd Sicilia Dott. Sandro Morgana da diversi anni impegnato in prima persona per combattere sia la violenza che il razzismo nel mondo del calcio e sta orientando l’attività del Comitato Regionale con il progetto “Uniti contro la violenza per un calcio migliore” che vede impegnati in prima persona tutti i comitati regionali della Sicilia con incontri tra giocatori,capitani delle squadre di calcio e arbitri.

Anche la delegazione di Palermo si muove in tal senso per contrastare la violenza contro gli arbitri in Sicilia attraverso il Delegato Provinciale della Lnd –Figc di Calcio a 11 dott. Fabio Cardella .

Nella sede di Ficarazzi si sono incontrati nella settimana appena trascorsa per il primo incontro annuale del 2024 ,del Nucleo di Valutazione del “ progetto Uniti contro la violenza per un calcio migliore,” il vice delegato Mario Porretta, il segretario,Fabio Capuana,il Presidente Provinciale A.I.A.C di Palermo Pietro Gatto il vice presidente A.I.A di Palermo ,Rosa Faranna, con l’obbiettivo tra arbitri ,calciatori,allenatori e dirigenti di fronteggiare con ogni mezzo la violenza sui campi di calcio,dall’incontro emersa la proposta di fare in ,modo che siano presenti delegati arbitri nelle scuole calcio per delle sedute di formazione sull’arbitraggio e di un rapporto sempre più consolidato tra A.I.A.C e A.I.A.

Anche la D. B. Partinico per voce del suo Presidente Russo Giuseppe e del Vice Camillo Marino che vede impegnata la scuola calcio con più di 300 ragazzi nelle attività di settore giovanile della Lnd Sicilia- Figc esprime una ferma condanna nei confronti di tutte quelle persone che comportamenti che non hanno niente a che fare con il mondo del calcio aggrediscono con forme di violenza varie la categoria arbitrale siciliana, in considerazione che tanti di questi arbitri sono dei giovanissimi che devono essere tutelati e rispettati . L’arbitro è il simbolo del fair play, che rappresenta i valori positivi dello sport e il rispetto per il giocatore avversario, spesso viene percepito come “nemico”. Promuovere una cultura della non violenza nello sport passa attraverso il rafforzamento di un grande rispetto e consapevolezza delle regole, da conseguire insegnando ai giovani a mettersi nei panni di colui che controlla il gioco, empatizzando con l’arbitro, il ruolo e i sentimenti.

