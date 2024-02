Terza Categoria, la D.B. Partinico in zona playoff*

Iniziata nel torneo di calcio a 11 di Terza Categoria, organizzato dalla Lnd Sicilia di Trapani, la prima giornata del girone di ritorno.

La vera sorpresa della prima giornata di ritorno arriva da Agrigento e precisamente dallo Sciacca Soccer dove i padroni di casa contro ogni pronostico sono riusciti a battere il forte Calatafimi Don Bosco per 2-1 tra l’euforia dei propri tifosi accorsi in tanti allo stadio e rimettendo in discussione il secondo posto,

Della sconfitta del Calatafimi Don Bosco ne approfitta la D.B Partinico di mister Ferdinando Campione che porta a casa i tre punti al Salvatore Favazza di Terrasini, contro lo Strasatti di Marsala, ultimo in classifica, per 2-0 senza corre nessun rischio e portandosi a 24 punti a soli due punti di distacco dal secondo posto.

Nelle altre partite da segnalare le vittorie del Trasmazzaro Menfi e Partanna che rimangono in piena zona play off avendo vinto le rispettive partite.

Il Bosco 1970 di Marsala continua il suo campionato di vertice in solitario in testa raggiungendo la soglia dei 30 punti, approfittando del passo falso del Calatafimi e allungando di 4 punti il distacco in classifica e soprattutto mantenendo la casella sconfitte ancora inviolata, un vero record per i campionati regionali dilettanti che si svolgono in Sicilia.

Domenica 11 Febbraio in coincidenza con il Carnevale il campionato osserva un turno di riposo per dare spazio alle partite di ritorno del Trofeo delle Province, dove la D.B. Partinico sarà impegnata sul campo neutro di Balestrate contro il Terrasini Paese di Mare che parte dal risultato positivo della gara andata per 2-0.

Per mister Campione la partita sarà utile per dare spazio a quei giocatori che attualmente sono stati impiegati di meno .

Il campionato di Terza Categoria riprende giorno 18 Febbraio con la trasferta sul campo del Petrosino Marsala, per continuare a mantenere vivo il sogno dei play off.

Com. Stam.