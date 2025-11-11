Terza commissione: il punto sugli asili, dalla sicurezza al miglioramento dei servizi

” Oggi la Terza Commissione Consiliare, presieduta da Sabrina Figuccia, insieme ai consiglieri Caterina Meli e Ninni Abbate, ha incontrato l’assessore alla Pubblica Istruzione Aristide Tamajo e il dirigente dott. Rosario Gagliano per affrontare il tema della sicurezza nelle scuole cittadine, sia in quelle già esistenti sia in quelle di nuova realizzazione.

Durante l’incontro si è discusso della necessità di contrastare gli atti vandalici che, purtroppo, continuano a verificarsi negli edifici scolastici, valutando l’installazione di sistemi di videosorveglianza come strumento di prevenzione e deterrenza.

L’amministrazione comunale ha già avviato un piano di potenziamento del sistema di telecamere sul territorio, che prevede l’installazione complessiva di 2.400 dispositivi di sorveglianza in tutta la città ed in tutti hai ambiti.

Nel corso della riunione è stato inoltre fatto il punto sulla situazione degli asili nido comunali, che negli ultimi anni ha registrato un significativo miglioramento, passando dal 6% dei bambini palermitani in fascia 0-3 anni (circa 1.025 su 15.000) che poteva accedere a un asilo nido comunale al 27,8%, con un trend in costante crescita e l’obiettivo di raggiungere il 33% entro il 2027, come previsto dal Ministero.

«Si tratta di un risultato importante – dichiarano la presidente Sabrina Figuccia e i consiglieri Caterina Meli e Ninni Abbate – che testimonia l’impegno dell’amministrazione e della Terza Commissione nel garantire servizi educativi di qualità e maggiore sicurezza per i nostri bambini. Continueremo a lavorare per migliorare le strutture scolastiche, aumentare i posti disponibili negli asili e assicurare un ambiente sereno e protetto per tutte le famiglie palermitane.»

Com. Stam. + foto