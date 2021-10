Venerdì 1 ottobre presentazione di “Libri, biblioteche, quale digitale? quale domani?”, proiezione di “Paradise” con Ivan Scinardo e ancora poesia con Paola Silvia Dolci; al 38° Kids Rosaria Costa

La terza giornata della Vª edizione di “38°Parallelo – tra libri e cantine”, si presenta ricca di tanti appuntamenti. Si comincia alComplesso Monumentale di San Pietro, alle ore 18.00 con Giovanni Solimine, Angelo Piero Cappello, Daniele Di Gennaro e Giulio Blasi con Cinzia Orobona per presentare “Libri, biblioteche, quale digitale? quale domani?”.

Giovanni Solimine si occupa di problemi dell’editoria e della lettura e insegna presso l’Università di Roma La Sapienza, dove dirige il Dipartimento di Lettere e Culture moderne. Docente nel Master in Editoria, giornalismo e management culturale; componente del Collegio di dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie; è stato senior research fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza. Presiede dal 2017 la Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci”, che organizza il Premio Strega.

Angelo Piero Cappello è dirigente dell’Area della Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ha maturato una lunga esperienza presso gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Dal 2019 dirige il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura (CEPELL).

Daniele Di Gennaro, editore, fondatore della casa editrice minimum fax, che nel 2021 è giunta a compiere 27 anni dal primo libro. Produttore audiovisivo, minimum fax media produce da oltre 15 anni documentari, programmi culturali per la tv e film per il cinema.

Giulio Blasi è amministratore delegato di Horizons Unlimited la società che ha lanciato nel 2009 MLOL la principale piattaforma di biblioteca digitale in Italia diffusa oggi in 6.500 biblioteche (pubbliche, scolastiche, di conservazione, accademiche e private) in Italia e all’estero.

Cinzia Orobona, laureata in Scienze della Comunicazione Istituzionale e d’Impresa e con un Master in Economia e Management dei Beni Culturali.

Per off38° ovvero il Cinema al Festival, alle ore 21.00, sempre al Complesso Monumentale di San Pietro (via Ludovico Anselmi Correale, 12), il programma la proiezione del film “Paradise” regia di Davide del Gan, prodotto da Pilgrim Film, Atalante Film, Rai Cinema, con il contributo del MiC, con il sostegno di Slovenian Film Center, FS Viba Film, Regione Lazio, Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Dialoga con gli autori Ivan Scinardo direttore del Centro sperimentale di Cinematografia di Palermo.

Seconda giornata della III edizione del 38°Kids, la sezione dedicata ai più piccoli realizzata in collaborazione con la libreria Albero delle Storie di Marsala, sostenuta dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

In programma due letture a cura del gruppo di lettori volontari NPL, dalle ore ore 10.00 alla Scuola Mario Nuccio/Digerbato (via Salemi); alle 16.30, invece, presentazione libro e anteprima cortometraggio di animazione Bill and the little red plane, produzione Jonathan Walker, illustrazioni Rosaria Costa.

Rosaria Costa, classe 91, è un’illustratrice siciliana, si laurea in Graphic design all’Accademia di belle arti di Catania dove scopre la sua passione per gli albi illustrati. La sua fame di curiosità per questo mondo del fantastico la porta ad approfondire gli studi sull’illustrazione editoriale e oggi è docente di letteratura e illustrazione per l’infanzia presso l’Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento. Attualmente illustra libri per bambini per Chirpy stories.

Per 38°in versi_ovvero la poesia al Festivalal Chiostro di Otium Biblioteca sociale, dalle ore 21.30, si svolgerà il secondo appuntamento con la poesia, altra new entry del Festival 38° Parallelo, con protagonista Paola Silvia Dolci,Le Lettere Edizioni.

Paola Silvia Dolci, nata e residente a Cremona, è ingegnere civile. Si è diplomata presso il Centro Nazionale di Drammaturgia. È armatrice e comandante dello sloop Noix de Coco. Collabora con diverse riviste letterarie. È traduttrice, e direttrice responsabile della rivista indipendente di poesia e cultura «Niederngasse».

L’ingresso è libero a tutti gli appuntamenti e consentito fino ad esaurimento dei posti, presentando il green pass o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

È possibile consultare tutti gli appuntamenti della V edizione del Festival sul sito www.38parallelomarsala.it; oltre che sui canali social Facebook, Instagram e Twitter.

Sempre oggi, prende il via la rassegna “Luci dal Mediterraneo”, manifestazione organizzata e gestita dal Comune di Marsala, che si concluderà il 3 ottobre.

Il Festival, oltre ad avere il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Ars, è sostenuto dal Comune di Marsala, da Fondazione Sicilia e dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Com. Stam.