Terza Prova di Coppa del Mondo ISSF – Nicosia (CYP) Nel Trap a Cipro vincono Murcia e Denisova

Azzurri fuori dalle finali. Domani il Mixed con Iezzi-Sollami e Littamè-Scalzone. Nicosia (CYP) – La gara di Trap Individuale della Terza Prova di Coppa del Mondo ISSF a Nicosia (CYP) si è chiusa con la vittoria dello spagnolo Manuel Murcia al maschile e di Lada Denisova (russa, ma in gara come Atleta Neutrale Internazionale, ndr) al femminile.

Purtroppo, nessuno degli azzurri del Direttore Tecnico Marco Conti ha centrato l’obiettivo finale. Al Maschile Fabio Sollami di Caltanisetta con 121/125 ha spareggiato con altri cinque tiratori per un posto nel round conclusivo. Purtroppo, dopo aver polverizzato il primo piattello, ha lasciato scappare via il secondo e con +1 si è fermato in nona piazza. Lontani dalla vetta della classifica Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, ventinovesimo con 118/125, e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM), addirittura settantanovesimo con 113/125. Angelo Scalzone (Esercito) di Trecate (NO), in pedana solo per i punti del Ranking ISSF, ha concluso la sua gara con 118/125.

Al femminile la migliore delle nostre è stata Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), dodicesima con 115/125. Al ventiseiesimo e ventisettesimo posto con 112/125 hanno chiuso, rispettivamente, Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cave de Tirreni (SA) e Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA). Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD), in gara solo per i punti del Ranking ISSF, ha concluso la sua gara con 111/125.

“E’ difficile commentare a caldo. Ora, francamente, ho molto amaro in bocca – ha spiegato il Direttore Tecnico – Il livello generale si è alzato tantissimo e lo dimostra lo spareggio con 121/125 al maschile. Purtroppo, i piattelli “non ce li portiamo in tasca, ma dobbiamo romperli in pedana”. Ha sicuramente influito negativamente il fatto che la coppa del mondo si sia svolta su soli quattro campi, prolungando molto la durata a livello di tempo. Siamo arrivati alla competizione con buone aspettative, generate da un ottimo raduno pre partenza e da allenamenti molto buoni qui sul campo. Non sempre si raccolgono i giusti frutti del tanto lavoro fatto”.

Domani la Coppa del Mondo si concluderà con la gara del Mixed Team. Per l’Italia scenderanno in pedana le coppie miste Alessia Iezzi – Fabio Sollami e Sofia Littamè – Angelo Scalzone.

Dopo le tre serie di qualificazione, le migliori quattro squadre si sfideranno nei medal matches, in programma a partire dalle 15.00 italiane

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Manuel MURCIA (ESP) 123/125 (+0) – 44/50; 2° Yannick PEETERS (BEL) 122/125 – 43/50; 3° Aaron HEADING (GBR) 123/125 (+5) – 34/40; 4° Jan PALACKY (CZE) 124/125 – 29/35; 5° Filip MARINOV (SVK) 121/125 (+7) – 26/30; 6° Erik VARGA (SVK) 123/125 (+6) – 20/25; 9° Fabio SOLLAMI (ITA) 121/125 (+1); 29° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 118/125; 79° Diego VALERI (ITA) 113/125. RPO: Angelo SCALZONE (ITA) 118/125

Trap Femminile: 1ª Lada DENISOVA (AIN) 120/125 – 37/50; 2ª Carey Jeana GARRISON (USA) 117/125 – 36/50; 3ª Alessandra PERILLI (SMR) 118/125 (+2) – 24/40; 4ª Rumeysa Pelin KAYA (TUR) 118/125 (+1) – 22/35; 5ª Zina HRDLICKOVA (CZE) 118/125 (+3) – 18/30; 6ª Ting HAN (CHN) 119/125 – 13/25; 12ª Alessia IEZZI (ITA) 115/125; 26ª Erica SESSA (ITA) 112/125; 27ª Marialucia PALMITESSA (ITA) 112/125. RPO: Sofia LITTAME’ (ITA) 111/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Fabio Sollami di Caltanissetta; Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). RPO: Angelo Scalzone (Esercito) di Trecate (NO).

Ladies: Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA). RPO: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Capo Missione: Roberta Pelosi.

PROGRAMMA

Domenica 11 maggio Gara Trap Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Trap

16:45 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Lima e Roma è di +7 ora. (Es. Quando a Lima saranno le 15.00, a Roma saranno le 22.00).

Com. Stam. + foto FITAV