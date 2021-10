Somministrazioni a cura del personale sanitario della struttura commissariale – Proteggere dal Coronavirus tutti, a partire dai più fragili. A questo servono le terze dosi di vaccino anti-Covid: ad assicurare una tutela a lungo termine a chi sarebbe più in pericolo se dovesse ammalarsi.

Venerdì 8 ottobre, dalle 9 alle 16, una squadra di medici e infermieri della struttura commissariale vaccinerà i pazienti del Maria Eleonora Hospital.

Il personale sanitario impiegato per il contrasto alla pandemia effettuerà somministrazioni di siero anti-Covid su persone con gravi immunodeficienze, malati oncologici, ultraottantenni e altri pazienti dell’ospedale in target per la terza dose. Ma, per chi non le abbia ancora ricevute, sarà possibile anche sottoporsi alla prima o alla seconda iniezione.

L’invito ad aderire a questa nuova giornata di vaccinazioni di prossimità, con i medici della Fiera del Mediterraneo che escono dall’hub per raggiungere gli utenti, è esteso non solo ai pazienti del Maria Eleonora Hospital ma anche ai loro familiari e, in generale, a tutti i cittadini che si vorranno prenotare dalla piattaforma della Fiera del Mediterraneo al seguente link: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/182.

“Un appuntamento che vorremmo ripetere ogni venerdì, alla stessa ora, in modo da garantire una copertura vaccinale più ampia possibile a tutte le persone attualmente ricoverate nella struttura, come stiamo facendo già con altre realtà sanitarie – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Da quando ha avuto via libera la somministrazione delle terze dosi, iniziando prima con le dosi addizionali e poi con le dosi booster, abbiamo già coinvolto centinaia di persone, andando a somministrare vaccini a domicilio in tutti i centri dialisi della città e in una serie di strutture sanitarie. L’obiettivo è mettere al sicuro in primis i fragili, cioè coloro che, contagiandosi, correrebbero i rischi più gravi”.

“In questa fase, la priorità rimane l’aumento della copertura vaccinale, per ridurre l’incidenza dei contagi – afferma Giuseppe Rago, amministratore delegato di Maria Eleonora Hospital – perciò siamo orgogliosi di poter contribuire all’obiettivo, mettendoci a servizio della comunità. Un incarico che porteremo avanti in piena sinergia con il commissario dell’emergenza Covid-19 Renato Costa, l’Asp di Palermo, l’Assessorato alla Salute e le istituzioni, per rafforzare la vicinanza ai cittadini e tutelare la salute di tutti ”.

