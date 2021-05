Un altro percorso costiero di circa 30 miglia per il terzo giorno di regate del Maxi Yacht Capri Trophy in un campo di regata ‘benedetto’ dalle oramai consuete condizioni ideali, un ponente tra i 14 e i 16 nodi in partenza che ha permesso ai più veloci di completare il percorso in poco più di 2h30m.

Durante la regata di oggi, dopo la partenza nelle bocche di Capri, i maxi sono andati a girare il primo disimpegno per ritornare alla seconda boa di Punta Campanella, poi giro dell’isola in senso orario, secondo passaggio a Punta Campanella e rientro sulla linea d’arrivo posta di fronte alla Marina Grande di Capri. Grande apprezzamento da parte dei regatanti per l’ottima gestione del campo di regata presieduta dal Presidente del Comitato di Regata, Alfredo Ricci.

Protagonista della giornata ancora il Mylius 18e35 Frà Diavolo di Vincenzo Adessi che con la vittoria di oggi si porta a casa punti preziosi in classifica generale. Secondo di giornata Blue Oyster di Luca Scoppa, sempre ben consigliato da Roberto Ferrarese e terza posizione per lo Swan 601 francese Lorina 1895.

Dopo tre giorni di regata, e con il primo atto della Rolex Capri Sailing Week alla sua vigilia, la classifica provvisoria nelle due Classi è la seguente:

Performance:

Frà Diavolo – Vincenzo Adessi – Yacht Club Gaeta

Lorina 1895 – Jean Pierre Barjon – Yacht Club de France

Cippa Lippa X – Guido Paolo Gamucci – Yacht Club Punta Ala

Classic:

Blue Oyster – Luca Scoppa – Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Shirlaf – Giuseppe Puttini – C.N. Marina di Alimuri

Stella Maris – Matteo Fossati – Viverelavela

Per domani previste condizioni più leggere e, con molte probabilità, i maxi si sfideranno nell’ultimo giorno di regate del Maxi Yacht Capri Trophy su un percorso a bastone. Domani pomeriggio la premiazione del primo atto dedicato ai maxi mentre a Napoli, sulle banchine del Circolo del Remo e della Vela Italia proseguono le registrazioni e le stazze della flotta dell’Europeo ORC.

Le regate si possono seguire online e in differita grazie al tracking TracTrac. Classifiche complete

