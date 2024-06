Terzo successo consecutivo per Manuele Stella al 52° San Marino Rally

Il pilota veronese conquista il tris nel Raggruppamento C del MRF Rally Trophy Italia e allunga in testa alla classifica. “Gara più impegnativa del previsto, ma quello che conta è il risultato”.

Verona, 23 giugno 2024 – Ancora una vittoria per Manuele Stella che al 52° San Marino Rally disputato nel weekend appena trascorso, si è imposto nel Raggruppamento C del MRF Rally Trophy Italia per la terza volta consecutiva allungando al vertice della classifica.

Il pilota veronese, navigato da Sara Refondini con la Renault Clio Rally5 gestita da Baldon Rally, ha concluso con il risultato sperato anche se le sensazioni alla guida non sono state quelle dei precedenti appuntamenti. Sui tecnici sterrati sammarinesi, dove Stella aveva già gareggiato in più di un’occasione, il pilota veronese ha lavorato molto per trovare il miglior feeling alla guida, ma l’impegno si è rivelato particolarmente intenso.

Dopo il primo giro sulle prove, Stella ha provato a forzare un po’ sulla seconda ripetizione abbassando i propri riferimenti, mentre nell’ultimo passaggio il pilota veronese ha faticato a trovare il proprio miglior passo, concentrandosi quindi sulla prestazione nell’ottica della classifica di trofeo. Al termine, Stella ha così concretizzato un altro punteggio pieno che ora lo elevano al vertice del Raggruppamento C del MRF Rally Trophy Italia con 45 punti.

“Siamo contenti per il risultato anche se le sensazioni alla guida non sono state positive come al Rally dell’Adriatico. Abbiamo faticato ad avere il miglior grip su questi sterrati, ci siamo giocati un paio di jolly quando abbiamo provato a forzare e alla fine ho pensato che era meglio concentrarsi sul risultato di trofeo senza andare a compromettere la nostra gara. Un grazie ai ragazzi di Baldon Rally, a Sara ed a tutti i nostri partners che ci sostengono in questa stagione. Stiamo valutando tutte le ipotesi per la parte conclusiva del MRF Rally Trophy Italia che si svolgerà dopo l’estate” le parole di Stella.

Foto Mario Leonelli

Com. Stam. + foto