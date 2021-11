The Cube, Carapezza vince la sua sfida a Palermo. E’ rimasto chiuso senza cibo 22 giorni in un piccolo cubo di vetro

“The Cube”: Christian Carapezza vince la sua sfida a Palermo l’illusionista è rimasto chiuso senza cibo, 22 giorni e 21 notti, in un piccolo cubo di vetro con telecamere che lo hanno ripreso 24 ore su 24 l’impresa è in attesa di essere certificata dal Guinness World Record

Ventidue giorni e 21 notti chiuso senza cibo in un piccolo cubo di vetro davanti l’ingresso del centro commerciale Conca D’Oro a Palermo sotto gli occhi di telecamere che lo hanno ripreso 24 ore su 24, mandando le immagini in streaming sul suo sito www.christiancarapezza.it.

Si chiama The Cube, il cubo appunto, l’impresa da guinness che ha visto protagonista Christian Carapezza, illusionista estremo palermitano: una prova di resistenza fisica e mentale che non ha precedenti in Italia e che mira ad entrare nel Guinness dei primati.

Carapezza è rimasto chiuso in una piccola teca trasparente di 2 metri per due, a 2 metri di altezza senza nessuna interazione fisica con qualcuno, ma è rimasto in contatto con il pubblico attraverso i suoi canali social dove ha condiviso post e dirette quotidiane, molto seguite.

“Ho passato momenti molto difficili – racconta Carapezza – soprattutto gli ultimi giorni quando il mio fisico stava cedendo, provato dalla fame, dal caldo e dal freddo e dai crampi muscolari molto forti ma la volontà è riuscita a prevalere su tutto e alla fine sono riuscito a vincere la sfida che mi ero prefissato. Sono veramente soddisfatto di avere raggiunto questo traguardo dopo mesi di preparazione sia fisica, seguito da un nutrizionista, ma anche mentale con la guida di un mental coach: oltre al fisico anche la mente può abbandonarti dopo tanti giorni di privazioni”.

Nove i chili persi dall’illusionista che adesso sta seguendo un percorso di ri-alimentazione per abituare nuovamente il suo fisico – che ha solamente bevuto acqua per 22 giorni – a mangiare gradatamente.

Tanto l’affetto ricevuto da artisti, amici e sostenitoriche gli sono stati vicini nei momenti più difficili e che hanno festeggiato la sua impresa, in attesa di essere certificata dal Guinness world record.

“Senza la mia famiglia, senza tutti coloro che mi hanno sostenuto – continua Carapezza – non ce l’avrei fatta”. Adesso il meritato riposo? “Sì ma… sto già pensando alla prossima sfida!”

Christian Carapezza è stato ospite di “Game Talent” su Tv8, condotto da Alessandro Borghese, dove si è esibito in uno spettacolo di fachirismo. E’ autore e protagonista di spettacoli internazionali come il “Danger Show” in cui fonde tecniche di illusionismo, fachirismo, escapologia e mentalismo. Nel 2006 ha partecipato, vincendola, alla trasmissione “Cultura Moderna” di Canale 5. È stato protagonista anche di altri numerosi programmi in emittenti nazionali: “Se a Casa di Paola”, “Le Amiche del Sabato” e “Uno Mattina” su Rai 1; “Piazza Grande” e “I Fatti Vostri” su Rai 2; “Studio Aperto” e “Lucignolo” su Italia 1; “Tu Si Que Vales”, “Italia’s Got Talent” e “Pomeriggio Cinque”, su Canale 5. Ha anche più volte varcato i confini nazionali: è stato uno dei pochi artisti italiani a partecipare a “Tu Si Que Vales Albania” e “La France a un Incroyable Talent” (versione francese di Italia’s Got Talent).

Com. Stam.