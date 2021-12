Per il noto settimanale britannico The Economist, l’Italia è il paese dell’anno 2021. Puntualmente ogni anno la rivista assegna un “premio” a quel paese che ha fatto di più in vari ambiti, come la politica, la cultura, l’economia, la società, la salute.

E èper il 2021 l’Economist ha scelto di premiare proprio l’Italia. La sua decisione è stata motivata da quanto ha fatto finora il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il settimanale ha ricordato che in passato i suoi giornalisti hanno spesso criticato i nostri leaders politici, soprattutto Silvio Berlusconi, per la loro incapacità a guidare il paese, ma le cose sarebbero cambiate proprio con l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi, che avrebbe dato un nuovo impulso alla politica nazionale, smuovendola dal suo storico immobilismo. The Economist ha pure sottolineato i risultati raggiunti dall’Italia nella lotta contro il Covid-19, con un tasso di vaccinazione tra i più alti d’Europa, ed in economia, con un balzo in avanti dopo la crisi del 2020. Negli scorsi anni il titolo era stato assegnato a Uruguay, Tunisia, Myanmar, Colombia, Francia, Armenia, Uzbekistan e Malawi.

Ciro Cardinale

Com. Stam.