THE R-EVOLUTION PARK al Museo della Scienza e della Tecnologia, Milano

In occasione della quarta edizione di Focus Live 2021, che si terrà al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano dall’11 al 14 novembre e che quest’anno affronterà la tematica delle sfide – quella della scienza per conoscere la realtà che ci circonda, della tecnologia per rendere il mondo migliore, della climatologia per comprendere e contrastare i cambiamenti climatici… – verrà presentato il progetto The R-evolution Park creato da Way Experience e Milanoguida con il supporto scientifico di WWF.

The R-evolution Park è una rivoluzionaria esperienza che affronta la tematica dell’evoluzione del Pianeta Terra. Un viaggio nel tempo, dagli albori ai giorni nostri, per scoprire come salvare il mondo. Un’avventura, a tema scientifico e di sostenibilità ambientale, da vivere a 360° grazie ai visori di Virtual Reality. Un percorso virtuale, con radici reali, che porta con sé un forte messaggio per il futuro: il nostro Pianeta è la cosa più importante che abbiamo.

Durante la conferenza “La Storia della Terra in realtà virtuale” che si terrà giovedì 11 novembre alle ore 19.25 al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano tenuta da Marco Galaverni, direttore scientifico del WWF Italia e da Marco Pizzoni, direttore di Way Experience, sarà possibile vivere in anteprima mondiale l’esperienza The R-evolution Park.

Per partecipare all’esperienza in anteprima e alla conferenza dedicata è necessario registrarsi presso lo stand di Way, situato al piano -1, dove sarà comunque possibile richiedere informazioni.

Per accedere agli spazi museali, nello slot orario interessato (11 novembre, dalle ore 18 alle ore 20) è obbligatorio registrarsi a questo LINK (link Eventbrite dello slot numero 5).

The R-evolution Park avrà luogo a Milano da marzo 2022 ai giardini Indro Montanelli.

FOCUS LIVE: OLTRE 100 EVENTI IN 4 GIORNI CON SCIENZIATI, ARTISTI ED ESPERIENZE VIRTUALI

11 – 14 novembre

Pubblico in sala e diretta social dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

L’edizione 2021 del Festival del sapere sarà dedicata al tema delle sfide.

In calendario, appuntamenti con scienziati, astronauti, sportivi, artisti ed esperti da tutto il mondo

Oltre un mese di dirette social per avvicinarsi all’evento e poi il clou a Milano dall’11 al 14 novembre: in calendario oltre 100 appuntamenti aperti al pubblico, tra incontri, laboratori ed esperienze con ricercatori, scienziati, esploratori, sportivi, architetti, artisti e divulgatori, dal palco del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e in diretta sulle piattaforme web. È l’edizione 2021 di Focus Live, il festival del sapere di Focus, il mensile più letto in Italia, punto di riferimento di appassionati e curiosi di tecnologia, scienza, natura, medicina e innovazione

INFORMAZIONI

FOCUS LIVE

11 – 14 novembre 2021

Museo della Scienza e della Tecnologia

Via San Vittore 21, Milano

Presentazione progetto The R-evolution Park

giovedì 11 novembre h. 19.25

Qui il LINK a Eventbrite per prenotare gratuitamente il relativo turno di ingresso per questo evento.

Si dovrà comunque accedere alle ore 18.00

Biglietti Focus Live 2021

Per ulteriori informazioni: live.focus.it