La stagione estiva entra nel vivo nei The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo con i “super saldi” – con sconti fino al 70% sul prezzo outlet (dal 3 luglio) – e con un intenso programma di attività gratuite. Un Summer Club in piena regola, ospitato in un’area allestita ex novo che si ispira ai lidi balneari degli anni ’80.

L’area multidisciplinare ospita diverse attrazioni, tra cui: una sala giochi vintage con calcetto, ping-pong e video giochi arcade e uno spazio sport-watching dove guardare su un maxischermo gli appuntamenti più importanti dell’estate come in ogni vero “Bar Sport” che si rispetti. Per chi ama leggere rilassandosi su comode sdraio, non manca nemmeno un lido letterario, che è anche una zona ufficiale di book crossing, con la possibilità di lasciare o prendere libri contraddistinti dall’apposito codice ID che ne traccia gli spostamenti (www.bookcrossing.com).

Questa grande area chill out vedrà, inoltre, l’alternarsi un ricco calendario di workshop e attività di intrattenimento per adulti e bambini, tutte unite da un unico comune denominatore: il desiderio di celebrare il ritorno alla socialità e alla vita insieme. Via libera, dunque, a sessioni di armocromia, consulenza di immagine, di make-up o beard care, lezioni di gardening, laboratori di riciclo ma anche classi di yoga o di work out e molto altro. Al sito thestyleoutlets.com, è possibile consultare il programma e prenotarsi per le diverse sessioni*, nonché trovare approfondimenti sulle attività e le tematiche trattate e, ovviamente, consigli per lo shopping.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio approccio di NEINVER – leader nel segmento outlet in Europa, a cui i The Style Outlets fanno capo – per una gestione dei propri centri in linea con principi di creazione di valore per il territorio e le comunità in cui opera. Il Summer Club, inoltre, da un lato vuole offrire un’opportunità in più a chi quest’anno non andrà in vacanza, dall’altro si propone di rappresentare un ulteriore elemento di attrattiva rispetto ai turisti che hanno progressivamente ricominciato a visitare i centri, siano essi turisti fuori porta, turisti italiani provenienti da regioni più lontane o turisti esteri.

Eduardo Ceballos, Asset Management Director NEINVER Sud Europa & Olanda commenta “Dalla riapertura ad oggi, i nostri centri hanno mostrato un incremento crescente delle visite, registrando numeri positivi anche nel confronto con gli anni precedenti. Tornare a vederli animati è stato emozionante.

Per questo, abbiamo pensato di investire in un programma ricreativo che, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza, consenta di ritrovare una dimensione di socialità inevitabilmente sacrificata nell’ultimo anno,

Un omaggio ai cittadini dei nostri territori e ai tanti visitatori e turisti che hanno finalmente ripreso a tornare all’outlet anche da fuori regione”.

L’attività è stata sviluppata in collaborazione con la communication company #Different. Le illustrazioni grafiche sono a cura dell’artista torinese Nicolò Canova.

**************

*Per garantire il mantenimento delle norme di sicurezza ogni sessione di attività sarà riservata a un massimo di 10 persone.

Com. Stam.