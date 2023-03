The Style Outlets: con la primavera fioriscono le nuove aperture

Tra le new entry: brand internazionali, punti ristoro e una parafarmacia. La primavera si avvicina e Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, i due centri italiani di NEINVER – player leader europeo nel settore degli outlet – sono pronti ad accoglierla con numerose new opening che spaziano dall’abbigliamento, al beauty, agli accessori, fino alla ristorazione.

Completamente open air, i The Style Outlets sono il luogo ideale dove trascorrere del tempo tra shopping, gusto e svago, respirando l’atmosfera piacevole della bella stagione.

Tra le nuove aperture, a Vicolungo ha aperto i battenti lo store di L’Oréal che, con i suoi prodotti di cosmetica conosciuti e apprezzati in tutto il mondo da oltre un secolo, nel centro celebra ogni forma di bellezza.

Per chi pensa già alle belle giornate, invece, è arrivato Sunglass Hut, boutique multimarca di occhiali da sole di alta qualità, che propone un’ampia scelta di montature dei brand più noti per sbizzarrirsi a dare un tocco nuovo al proprio look.

E per una pausa pranzo di gusto? C’è Emozioni d’Italia, che da poco si è aggiunto ai numerosi punti ristoro del centro, dove è impossibile resistere ai profumi e ai sapori tipici della tradizione italiana.

In entrambi i centri, tra le new entry figura anche Dockers®, che proprio a Vicolungo e Castel Guelfo ha aperto i suoi primi negozi in Italia. Brand californiano di abbigliamento casual per uomo e donna, negli anni Dockers®è riuscito a “fare amare i pantaloni kaki in tutti i continenti”.

Sempre a Vicolungo sono recenti le aperture di NaraMilano, nota catena italiana di negozi di moda donna, che propone total look contemporanei adatti ad ogni occasione e Paul Taylor, marchio Made in Italy di abbigliamento maschile dal gusto classico, raffinato e al passo con le ultime tendenze.

Non solo abbigliamento, nel centro prossimamente arriverà la parafarmacia Medi-Market, presente anche a Castel Guelfo da fine 2021, che offrirà un vastissimo assortimento e un team di consulenza qualificato.

Nelle prossime settimane, anche l’offerta commerciale di Castel Guelfo The Style Outlets si rinnoverà con l’arrivo di Botega Caffe Cacao in cui gli ospiti potranno ritagliarsi un momento di relax, dalla colazione all’aperitivo, in un ambiente accogliente e genuino. A ciò si aggiunge il restyling e ampliamento appena concluso dello store Levi’s. Qui, tra prodotti iconici e novità, si viene immersi in uno spazio tutto nuovo dove chiunque può trovare il proprio jeans perfetto.

In tutti i punti vendita dei centri, inoltre, sono già arrivate le nuove collezioni primavera-estate, dai colori accesi e tessuti freschi. La fantasia e la creatività non mancano. L’elenco completo dei brand è disponibile sul sito di ciascun centro vicolungo.thestyleoutlets.it/it/all-brands e castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/marche.

Com. Stam.