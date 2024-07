The Style Outlets: decollano i saldi nei centri

Per il primo fine settimana di saldi il bilancio è positivo. A Vicolungo affluenza a + 26% sullo stesso periodo del 2023

Grande successo di affluenza negli outlet italiani gestiti da NEINVER nel primo weekend dei saldi estivi. Boom di visitatori a Vicolungo The Style Outlets in provincia di Novara che, tra sabato e domenica, ha registrato un +26% rispetto allo stesso periodo nel 2023. I flussi sono stati continui dalle prime ore del mattino alla chiusura, posticipata per l’occasione alle 21.00, superando i numeri raggiunti con i saldi estivi del 2019.

Marco Cicchetti, Center manager di Vicolungo The Style Outlets, commenta: “Siamo molto contenti dell’importante affluenza di visitatori che abbiamo avuto nel primo weekend di saldi. Non vedevamo un numero così elevato di persone nel primo fine settimana di saldi da anni, forse dal 2016. Domenica i visitatori sono stati talmente numerosi da riempire tutto il nostro ampio parcheggio, tanto che la polizia locale ha dovuto autorizzare parcheggi straordinari” e aggiunge: “Un buon contributo è arrivato anche dai turisti europei, soprattutto dal Nord Europa, che hanno scelto di visitare il nostro outlet per l’importante offerta di brand di moda e sport premium e la migliorata offerta di ristorazione. Infatti, per vivere al meglio l’esperienza di shopping e permettere ai clienti di cenare nel nostro centro, abbiamo aumentato le nostre ore di apertura al pubblico per il primo weekend di saldi, e continueremo a farlo anche per i prossimi weekend di luglio.”

Bene anche l’affluenza nell’outlet di Castel Guelfo in provincia di Bologna che ha raggiunto un +9% rispetto allo scorso anno.

Luca Piccolo, Center manager di Castel Guelfo The Style Outlets, dichiara: “Siamo soddisfatti dell’affluenza nel centro tra sabato e domenica. In tempi instabili come quelli che stiamo vivendo, i consumatori sono sempre più attenti a ciò che acquistano e nel nostro centro possono trovare quello che cercano: prodotti di qualità a prezzi convenienti”.

Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets contano rispettivamente 150 e 110 boutique e combinano convenienza, top brand italiani e internazionali ed esperienza a 360°da venti anni. I due centri fanno parte del portfolio di gestione di NEINVER, uno degli operatori europei leader nel settore degli outlet.

A Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets i saldi continueranno fino al 28 agosto.

