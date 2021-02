Milano – Riprende l’abitudine di pranzare fuori, secondo i dati di TheFork le prenotazioni online dei ristoranti della prima settimana con l’Italia prevalentemente in zona gialla, segnalano una ripresa dei pranzi fuori casa, con numeri che tornano ai livelli pre-Covid.

La scorsa settimana le prenotazioni sulla piattaforma sono cresciute nelle zone gialle del 34%. Molto bene le aree metropolitane: rispetto all’ultima settimana di Ottobre 2020 – la più simile alle condizioni di oggi in termini di restrizioni sul territorio nazionale – Roma cresce del 42,4%, Milano del 64,1%, Napoli del 35,6%, Torino 47,7%, Bologna 33,4%. Per quanto riguarda le cucine più prenotate troviamo al primo posto quella di pesce, seguita giapponese e dalla pizza.

L’attesa è adesso per il prossimo week-end, durante il quale si festeggiano gli innamorati. In occasione della Festa di San Valentino, TheFork ha creato una selezione speciale di ristoranti romantici ideali per festeggiare a mezzogiorno da nord a sud:

Sine Ristorante Gastrocratico, Milano

Sine significa “senza” in latino. Perché questo nome? Per simboleggiare le linee semplici ma raffinate, i piatti bilanciati e i toni sobri di questo ristorante di Milano che punta tutto sull’essenza del cibo, valorizzandone i sapori. In occasione di San Valentino, Sine ha preparato un menù speciale a 90€.

Sapori Solari Cocktail Bistrot, Milano

Piatti sfiziosi e cocktail originali, un’unione che fa la differenza. Da Sapori Solari Cocktail Bistrot troverete un’atmosfera chic e tranquilla, in cui godervi un pranzo a base di salumi e formaggi di prima scelta o un brunch a tema San Valentino.

Infusion Cafe Bistrot, Torino

“Una pausa dallo stress quotidiano, un luogo dove rilassarti e goderti il tuo momento”, questa la presentazione dell’Infusion Cafe Bistrot. Un ristorante in cui gustare una cucina creativa ma soprattutto scoprire sapori inediti grazie all’ampia selezione di tè e infusi. Per San Valentino concedetevi il loro Brunch&Lunch speciale a 30€.

Yard Restaurant, Verona

Cucina a vista, arredamento di design e un menù creativo con proposte da tradizioni culinarie di tutto il mondo. Lo Yard è il ristorante giusto per una pausa pranzo romantica o per festeggiare una ricorrenza importante. Come San Valentino! Il ristorante è stato inoltre risconosciuto con il Piatto della Guida MICHELIN.

Algiubagió, Venezia

Un’atmosfera calma e intima, con uno splendido affaccio sulla Laguna di Venezia e un arredamento tipico da osteria veneziana. Algiubagiò vi coccolerà con un menù ricco di specialità del territorio e un servizio raffinato e puntuale.

EXÉ Restaurant, Fiorano Modenese (MO)

Qui il protagonista assoluto è il territorio, alla base della proposta culinaria di EXÉ Restaurant. Non solo grande attenzione alle ricette autentiche della tradizione, ma anche alla qualità della materia prima. Il tutto nella cornice romantica e raffinata di una sala dagli ampi spazi e dal design classico.

Antica Pesa, Roma

Una cucina romana, tradizionale, ma tanto buona da meritare il Piatto della Guida MICHELIN. L’Antica Pesa vi accoglierà in un ambiente raffinato, d’altri tempi, per farvi gustare alcuni piatti simbolo della capitale e alcune specialità sconosciute ai più.

Sesto On Arno, Firenze

Uno ristorante dall’ambiente chic e di design, le cui vetrate – come suggerisce il nome – regalano una splendido affaccio sull’Arno e su tutta Firenze. Lo Chef Marco Migliorati offre una cucina – premiata dal Piatto della Guida MICHELIN – contemporanea e creativa, ma che prende ispirazione dalla tradizione del territorio.

Antonello Colonna, Labico (RM)

Una Stella MICHELIN per l’iconico ristorante di Antonio Colonna a Labico, in provincia di Roma. Qui potrete provare i piatti simbolo dello Chef, come ad esempio il Negativo di Carbonara, e soprattutto godere di un’atmosfera che mixa natura e modernità nella romantica cornice della campagna di Vallefredda.

Essencia Restaurant, Napoli

In pieno centro storico, Essencia Restaurant racconta l’amore per il territorio, per i sapori della cucina campana ma anche e soprattutto la passione per la cucina. Qui troverete piatti della tradizione mediterranea rivisitati con creatività. Per San Valentino, lasciatevi coccolare dal menù speciale “Viva L’Amour”.

Oyster Bari, Bari

Come suggerisce il nome, questo è il ristorante ideale per gli amanti dei frutti di mare. Lo Chef Vincenzo Antonino propone gustosi piatti della cucina locale rivisitati con creatività e preparati con la migliore materia prima. Il ristorante offre servizio di consegna a domicilio e asporto.

Marivista, Catania

Se siete alla ricerca di un gustoso ristorante di pesce a Catania, Marivista fa al caso vostro. Risotto con gamberi e zucchine, spaghetti alla pescatora, pescato del giorno. I grandi classici della cucina marinara a casa vostra, perché il ristorante offre servizio di consegna a domicilio e asporto.

Per continuare a festeggiare, TheFork lancerà sui propri social il 14 febbraio anche un concorso dedicato a tutti gli innamorati… del buon cibo: #acenaconthefork. Visitando la pagina INSTAGRAM di TheFork dal 14/02/2020 al 28/02/2020 sarà possibile partecipare all’iniziativa. Basterà commentare taggando un amico e mettere mi piace alla pagina di TheFork per partecipare all’estrazione di 40 GIFT CARD dal valore di 25 euro, spendibili in 7000 ristoranti di TheFork entro di 18 mesi sia a pranzo sia, appena possibile, a cena.

