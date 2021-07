Cestistica Torrenovese è entusiasta di comunicare la firma di Thomas Tinsley, guardia classe 1996. Giocatore dalla grande tecnica di tiro, dal rilascio alto e rapido, è in grado di trovare il canestro giocando situazioni di pick&roll ed in arresto e tiro, dalla media o lunga distanza.

193 cm per 89 kg, nasce a Riva del Garda il 26 gennaio del 1996 e prende il cognome dal padre inglese originario di Cambridge. Inizia a giocare proprio in Trentino a 15 anni, dove viene notato dalla Nazionale Giovanile e dalla prestigiosa Reyer Venezia in cui rimane fino al 2015 collezionando 6 presenze in prima squadra e diverse presenze alle finali nazionali Under di categoria. Dopo una stagione in BBL con i Bristol Flyers, nel 16/17 torna in Italia firmando a Lugo vince il campionato di C Gold ad una media di 7.6 punti e 4.9 rimbalzi in 33 partite. Viene confermato nella stagione successiva in B Nazionale e conferma la sua media di punti (7.3) e 4.2 rimbalzi in 32 gare giocate, poi l’arrivo a Piadena, dove gioca tre anni ad una media generale di 8.6 punti e 4.6 rimbalzi. Lo scorso anno contro Fiorenzuola il suo high stagionale con 21 punti a referto, contro Torrenova invece è protagonista nella sconfitta delle aquile realizzando 16 punti.

Tinsley 🗣️: «La società mi ha fatto una buonissima impressione lo scorso anno quando abbiamo giocato a Piadena, si respirava la voglia di salvarsi mettendo in campo il cuore e tutte le energie. Molti miei amici hanno giocato in Sicilia e mi hanno sempre parlato molto bene della società. A tutto questo, poi, si è aggiunta l’idea di basket descritta da coach Bartocci e il modo in cui il Direttore Sportivo Fiasconaro ha presentato la squadra e la società. Tutto questo mi ha convinto a scegliere Torrenova».

Com. Stam.