Cleveland, OH (USA) – Tre cugine americane di discendenza siciliana, Angela Siciliano, Corrina Siciliano e Mary Kovach, hanno dato vita ad un progetto che si propone di far conoscere agli americani la cucina italiana, con particolare riferimento alle ricette regionali siciliane, condividendo ricette provenienti dalla loro tradizione di famiglia nel loro nuovo libro di cucina, “Don’t Cut the Basil”, ovvero il basilico non si taglia!.

La prefazione a “Don’t Cut the Basil”: Five Generations of Authentic Italian Recipes” è della chef Alessandra “Ale” Gambini, ambasciatrice del cibo Italiano a Los Angeles, autrice di libri di cucina, chef in programmi di cibo online e insegnante di cucina italiana. Nata e cresciuta nel nord Italia, nella splendida Milano, ha imparato a cucinare e ad amare il buon cibo dalla sua amata Nonna Fernanda.

Nel libro, che verrà presto tradotto anche in italiano ed altre lingue, le tre siculo-americane dell’Ohio, hanno incluso le ricette che hanno imparato dalle loro madri e nonne, esprimendo l’importanza delle tradizioni familiari nell’apprezzamento della cucina italiana.

Al di fuori della cucina, le tre cugine hanno curriculum professionali molto importanti.

Angela è proprietaria di Adapted Fitness e Yoga Plus, nonché istruttrice certificata dall’American Council on Exercise (ACE) e insegnante di Yoga registrata (RYT) per 200 ore. La sua attività Adapted Fitness e Yoga Plus si concentra sulla sua passione per l’aiuto alle persone con disabilità e per fare del fitness una parte della loro vita.

Corrina si è laureata alla Baldwin Wallace University e ha conseguito la laurea in gestione aziendale. È una Project Management Professional (PMP) certificata e lavora nel settore finanziario da oltre 20 anni.

Mary, professoressa di ruolo con diverse pubblicazioni al suo attivo, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Miami. Ha anche conseguito un MBA presso la Cleveland State University e un BA presso la Baldwin Wallace University. Nel tempo libero ha anche fondato Ciao Down Italian Cookies, in onore di sua nonna, che mette in evidenza il suo patrimonio italiano attraverso i biscotti fatti in casa.

La cucina italiana sta appassionando sempre più gli americani, dando la possibilità ai produttori italiani del settore agroalimentare di fornire materie prime e vini di qualità non soltanto alle ormai consolidate attività di ristorazione italiana presenti in tutto il Nord America, ma anche alle catene della grande distribuzione che forniscono i market dove gli americani acquistano gli ingredienti per cucinare in famiglia pietanze italiane.

Cinque generazioni di autentiche ricette italiane, oggi a disposizione degli americani, che Angela, Corrina e Mary con il loro autentico spirito italiano e la loro determinazione intendono far conoscere agli americani, promuovendo la cucina italiana ed, in particolare, la cultura e le tradizioni siciliane.

