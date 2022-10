Ti aspetto sotto casa mia a Ginevra e dintorni Sette storie di donne (stra)ordinarie che vivono nella città elvetica di Katia Tamburello Antipodes, Palermo 2021

Ginevra è la città delle banche, dell’Onu, dei grandi miliardari (circa mille sul suo territorio), eppure nel microcosmo dei singoli quartieri il disagio sociale può esistere, sebbene non sia evidente.

Nel 2015 quando l’autrice palermitana Katia Tamburello, da anni residente nella Svizzera romanda, comincia le interviste ad alcune donne residenti a Ginevra, il suo intento è proprio quello di scovare nei quartieri dormitorio come Meyrin o in quelli più “caldi” come Le Lignon (ma non solo), il disagio sociale, quello che si tiene nascosto dentro casa. L’autrice cerca delle storie vere che raccontino i motivi per i quali tanta gente si trasferisce nella Ginevra internazionale, una città dove protestanti, cattolici, ebrei e musulmani vivono pacificamente e dove risiedono comunità provenienti da tutto il mondo.

Queste sette storie, vere e semplici, conducono il lettore in giro per il mondo: da Ginevra si parte alla volta del Congo (Christelle), dell’Armenia (Karine), dell’Italia (Stefania), della Cina (Grace), della Romania (Doris) e ovviamente della Svizzera con le storie di Gisèle e di Clairemonde.

Il fil rouge del libro sono i racconti di famiglia di queste sette donne che si legano inevitabilmente agli avvenimenti storici ai quali spesso si partecipa per caso, come per Grace in fuga dalla Cina che si ritrova, senza volerlo, a Pechino nei giorni della Rivolta di Piazza Tienanmen, di Doris a New-York l’11 settembre, o di Stefania che ricorda più volte il rapimento di Aldo Moro. Ma non solo: Karine parla del genocidio armeno vissuto dai bisnonni, e Doris della dittatura di Ceauşescu che ne farà una bambina rifugiata politica. Fino ad arrivare al primo focolaio Covid di Wuhan di cui Grace è stata testimone.

Nelle storie private di famiglia ci sono inoltre lutti, tabù, traumi, separazioni, vizi; queste mamme e figlie, con grande onestà intellettuale, li raccontano all’autrice.

Il libro è arricchito al suo interno da 14 fotografie delle protagoniste delle storie realizzate dall’architetto e fotografo siracusano Martino Di Silvestro.

Il progetto nelle sue fasi iniziali, nel 2017-18, ha avuto il sostegno del double-Migros:

https://www.double-mentoring.ch/fr/literature/details/double/Bernasconi-Tamburello.html

L’autrice ha beneficiato della collaborazione di Yari Bernasconi, poeta e giornalista svizzero.

Katia Tamburello, vive e lavora nella Svizzera romanda. È insegnante di italiano al Liceo di Morges. Nel 2004 ha pubblicato Dio ed Eva, i Racconti di Luvi, Palermo. Nel 2020 ha ideato il sito di approfondimento culturale: www.caos-cultura.ch

Martino Di Silvestro, è architetto e fotografo. Dal 2007 vive e lavora a Ginevra. Ha esposto in Italia, Turchia, Svizzera. www.martinodisilvestro.it

venerdi’ 14 ottobre alle ore 18

Biblioteca delle donne, via Lincoln 121

Interverrà la prof.ssa Giovanna Scelsi

sabato 15 ottobre ore 11

sala Pietro Novelli, Complesso Monumentale di Monreale

Interverrà la psicologa e psicoterapeuta Mara Manno

sabato 15 ottobre ore 18.30

Libreria Nuova Ipsa, via dei Leoni 71

Interverrà la psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Ferrano

