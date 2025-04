Terni – La terza edizione del Terni Influencer & Creator Festival (TIC Festival) si prepara a un’edizione senza precedenti con una nuova e prestigiosa partnership: l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia sarà ufficialmente coinvolto nell’evento, rafforzando la missione del Festival di unire innovazione digitale e impegno sociale.

“È per noi un grande onore e una grande responsabilità poter rendere Terni e l’Umbria, per il terzo anno consecutivo, un punto di riferimento per la riflessione sull’innovazione digitale”, afferma Diego Ceccobelli, direttore artistico del TIC Festival. “Le nuove partnership, come quella con il Parlamento Europeo, rappresentano un riconoscimento importante e ci permettono di perseguire il nostro obiettivo principale: mettere la potenza comunicativa dei moderni opinion leader digitali al servizio di cause di grande rilevanza sociale.”

Dal 3 al 6 aprile 2025, Terni ospiterà oltre 200 ospiti, con più di 80 eventi in 14 location, trasformandosi ancora una volta nel cuore del dibattito sull’influencer marketing e la comunicazione digitale.

La collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia si concretizzerà in tre incontri dedicati a tematiche di forte impatto sociale. Il primo approfondirà il tema della salute mentale e del benessere psicologico nell’era digitale, con un focus sulle sfide e le opportunità per i giovani. Il secondo metterà al centro il ruolo delle nuove generazioni nel progetto europeo, mentre il terzo analizzerà l’uso dei media digitali e la disinformazione, un fenomeno sempre più rilevante nell’epoca della comunicazione istantanea. A questi incontri parteciperanno alcune delle più alte cariche istituzionali del Parlamento europeo, sancendo una partnership dal grande valore etico e culturale.

Oltre a questa importante collaborazione, il TIC Festival 2025 vedrà anche l’ingresso di Legambiente Umbria, con cui verranno affrontati temi cruciali come crisi climatica e transizione energetica, in collaborazione con la rivista La Nuova Ecologia. Questa partnership si aggiunge a quelle già consolidate con realtà di grande prestigio come il Ministero della Cultura, Save The Children, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Avis Nazionale, l’Università per Stranieri di Perugia e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, rafforzando ulteriormente il carattere multidisciplinare e sociale del festival.

I PRIMI OSPITI: Tra nuovi protagonisti e grandi ritorni

Il TIC Festival è ormai un punto di riferimento nel panorama degli eventi dedicati a influencer e creator, e molti ospiti delle scorse edizioni hanno scelto di tornare anche nel 2025. Tra i nomi già confermati, spicca il ritorno di Giorgione, oste e volto storico del festival, noto per il suo ristorante e le sue trasmissioni TV. Confermata anche la presenza di Francesco Taverna, autore e creator, che insieme al suo cagnolino Chico ha conquistato il cuore di un vastissimo pubblico, e dello psicologo Michele Mezzanotte.

Accanto a loro, il pubblico potrà incontrare nuovamente figure di spicco come Chef Hiro (@chef_hiro), ambasciatore ufficiale della cucina giapponese in Italia, Fabiana Andreani (@fabianamanager), esperta di carriera e lavoro, l’illustratore Giacomo Bevilacqua (@apandapiace) e le colleghe Martina Lorusso (@momusso) e Sara De Santis (@thesuntis). Il festival vedrà anche la partecipazione di David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, oltre a content creator e divulgatori come Ludovica Di Donato, Emanuele Ferrari (@emanueleferrari), Vittorio Pettinato, Giulia Berettini (@acapodelglobo), Davide Avolio, Patrizia Falcone, Alberta Antonucci, Gaia Contu, Marco Andriano e la community Generazione Stem.

Con l’avvicinarsi del #TICFESTIVAL2025, l’Associazione Culturale Umbria for the Future rinnova un ringraziamento speciale a chi ha creduto sin dall’inizio nell’evento, ovvero la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, rendendone non solo possibile fin dalla prima edizione la sua progettazione e concreta realizzazione, ma anche la gratuità di tutti i suoi eventi. Rinnova un sincero ringraziamento anche a RaiNews.it, media partner di questa terza edizione.

Per conoscere anche tutti i nuovi ospiti della terza edizione del TIC Festival e rimanere aggiornati su tutte le novità che saranno via via comunicate nelle prossime settimane, si può visitare il sito www.ticfestival.it o seguire i vari profili social dell’evento tramite l’account @tic_festival.

