Tic-Tac. Formazione e costruzione di partenariati con Erasmus+ Scadenza ravvicinata 14 aprile

TIC TAC Training Course & Partnership Building Activity Mobility of Youth Workers è un corso di formazione internazionale che rientra nell’ambito delle attività di formazione e cooperazione (TCA) del programma Erasmus+ Gioventù per animatori/trici socioeducativə (youth workers), volontari/e e professionistə che lavorano nel settore della gioventù. E’ organizzato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e si svolgerà a Roma dal 9 al 15 giugno 2025.

L’obiettivo principale del TIC TAC è potenziare il coinvolgimento dei/delle partecipanti nei programmi Erasmus+ Gioventù, puntando ad implementare la qualità dei futuri progetti di mobilità internazionale per animatori/trici socioeducativə. Sarà possibile entrare in contatto con altre organizzazioni, avviando potenziali partenariati per iniziative future. I/le partecipanti potranno sviluppare competenze chiave nella progettazione di processi di educazione non formale e apprendimento interculturale, approfondendo anche aspetti fondamentali come la Partecipazione Giovanile e la Cittadinanza Attiva, essenziali per creare progetti europei e internazionali di successo.

L’Agenzia copre i costi di viaggio dei/delle partecipanti italianə selezionatə nella misura del 90%, per un massimo di 200 euro, mentre i costi di ospitalità saranno sostenuti per intero dall’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Per iscriversi c’è tempo fino al 14 aprile 2025. Per ulteriori informazioni clicca qui (pagina in inglese)

