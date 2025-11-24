“TIENIMI” Al teatro Al Convento a Palermo Giovanna Carrozza è la regista della commedia comica di Valeria Martorelli

Un professore di filosofia in pensione, affetto da una patologia cognitiva. Una moglie alla disperata ricerca di un badante. E un badante, a sua volta, alla ricerca di uno stipendio.

È da questo intreccio di destini che nasce “Tienimi”, la commedia degli equivoci scritta da Valeria Martorelli e diretta da Giovanna Carrozza. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Al Convento di Palermo, in via Castellana Bandiera 66, il 29 novembre alle 21,15 e il 30 novembre alle 18.

Sul palco, Elena Sparacino, Dario Scarpati e Antonio Minasola daranno vita a una commedia brillante che alterna risate e riflessioni, affrontando con ironia temi profondi come la memoria, la fragilità e la cura reciproca. “Tienimi” invita il pubblico a sorridere, ma anche a riflettere sui legami umani e sulla complessità delle relazioni.

L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 12 euro. È possibile prenotare i biglietti telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 339 716 6425.

